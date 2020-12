Intellettuale italiano rende Legion d’Onore per protestare contro la decorazione del presidente egiziano

Il presidente egiziano è stato ufficialmente ricevuto lunedì a Parigi all’Eliseo. Michel Euler / AP

Il giornalista e scrittore italiano Corrado Augias ha annunciato domenica (13 dicembre) che lunedì avrebbe consegnato la sua Legion d’Onore per protestare contro quella data al presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, che ha descritto come “Complice di atroci criminali”.

“Domani, lunedì 14 dicembre, andrò all’ambasciata francese per restaurare la Legion d’Onore. Un gesto tanto serio quanto puramente simbolico, direi sentimentale. Sento di doverlo a causa del profondo legame emotivo ed emotivo che ho con la Francia “, terra d’origine del padre, scrive in una lettera il signor Augias pubblicato nel quotidiano di sinistra La Repubblica.

Il presidente Macron ha presentato lunedì la Gran Croce della Legion d’Onore al presidente Sissi, in visita ufficiale in Francia, un riconoscimento che ha suscitato reazioni indignate sui social network a causa della repressione dei diritti umani esercitata in Egitto, secondo le ONG umanitarie.

Studente italiano morto al Cairo nel 2016

“A mio parere, il presidente Macron non avrebbe dovuto concedere la Legion d’Onore a un capo di stato che oggettivamente è diventato complice di criminali atroci. Lo dico per la memoria del povero Giulio Regeni, ma anche per la Francia, per l’importanza che ancora questa distinzione rappresenta, a due secoli di distanza dalla sua costituzione ”, ha detto domenica nella sua lettera Corrado Augias, eurodeputato tra il 1994 e il 1999, e decorato con la Legion d’Onore nel 2007.

Si riferisce qui a Giulio Regeni, uno studente italiano di 28 anni rapito da sconosciuti in Egitto. Nel gennaio 2016, pochi giorni dopo, il suo corpo è stato trovato torturato e terribilmente mutilato nella periferia del Cairo.

La vicenda avvelena i rapporti tra il Cairo e Roma, Italia accusando regolarmente le autorità egiziane di non collaborare con gli inquirenti italiani, anche di indirizzarli verso false piste. Esasperata, l’Italia aveva richiamato anche temporaneamente il suo ambasciatore. Ora si prepara a processare quattro ufficiali egiziani, compreso un generale.

