Come vedere il meteorite Geminid quando culmina stasera

Foto : DMstudio House ( Shutterstock )

Incrocia le dita in modo che stanotte il cielo sia sereno, perché … 2020 Pioggia di meteoriti Geminidi Si prevede che raggiunga il picco . Le Geminidi sono note per essere le migliori e più importanti piogge di meteoriti dell’anno e iniziano il 4 dicembre e terminano il 17 dicembre, ma questa sera, il 13 dicembre, Sarà il climax. Ecco come assistere a uno degli eventi astronomici più emozionanti dell’anno.

Come guardare il meteorite Geminid

L’attività meteorologica inizierà stasera intorno alle 21:00 e continuerà ad aumentare di frequenza fino alle 2:00 ora locale. La maggior parte degli sciami meteorici presenta circa 100 meteore all’ora, ma stanotte potremmo vedere fino a 150 meteore all’ora – una media di circa una o tre meteore al minuto – in aree molto buie. Secondo l’American Meteorite Society (AMS).

Allora perché le Geminidi dovrebbero essere così buone quest’anno? per me NASA: “I Gemelli producono un gran numero di meteore nella maggior parte degli anni, ma quest’anno migliorano poiché il picco di pioggia coincide quasi con una luna nuova, rendendo il cielo ancora più scuro, senza luce lunare che interferisca con le deboli meteore.”

E c’è un bonus: le Geminidi sono famose per il loro Le stelle sono luminose e intensamente colorate.

G / O Media potrebbe ricevere una commissione

La buona notizia è che non avrai bisogno di un binocolo o di un binocolo telescopio Per visualizzare questa meteora. Ecco di più Suggerimenti da Space.com:

Trova un posto comodo per sdraiarti a terra, lontano dalle luci e idealmente in una zona di cielo buio. Procurati una coperta e indossa abiti caldi se fa freddo. Dai ai tuoi occhi circa 20-30 minuti per adattarsi all’oscurità, quindi siediti e goditi lo spettacolo.

Se ti sei perso questa notte – o vuoi vedere una nuova presentazione – dovrebbe essere visibile anche domani sera, anche tra le 21:00 e le 2:00 ora locale.