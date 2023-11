Come può Israele comunicare con il trascurato continente africano?

Coloro che hanno a cuore l’immagine globale di Israele dovrebbero tenere l’ambasciatore israeliano in Angola nei loro pensieri e nelle loro preghiere. Perché potresti chiedertelo? Continuare a leggere.

Possiamo riconoscere collettivamente che nessun paese può prosperare isolato dalla comunità globale. Allo stesso tempo, è necessario rendersi conto che gran parte delle critiche rivolte a Israele sono alimentate dall’ipocrisia e dall’antisemitismo. Tuttavia, alla luce di questo accordo, è importante evidenziare i recenti tagli al bilancio del Dipartimento di Stato e la delega intermittente di alcune delle sue funzioni per soddisfare le varie richieste della coalizione.

1 Guarda la galleria Il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor (Fotografia: Reuters/Nick Bothma)

Per evidenziare questa debolezza e il continuo abbandono, mi concentrerò su una regione meno conosciuta: l’Africa. Nelle ultime settimane, il Sudafrica ha assistito a massicce manifestazioni anti-israeliane e i manifestanti sono scesi in piazza anche altrove, tra cui Senegal, Nigeria, Kenya ed Etiopia. Sud Africa e Ciad hanno ritirato i loro rappresentanti da Israele.

Nell’Africa sub-sahariana ci sono 48 paesi, un quarto dei 193 membri delle Nazioni Unite. Israele intrattiene relazioni diplomatiche con 42 di loro. Tre paesi (Gabon, Ghana e Mozambico) sono attualmente membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le sue decisioni sono vincolanti. Le relazioni con tutti i 42 paesi sono gestite da 22 diplomatici che prestano servizio in 11 missioni, due per ciascuna ambasciata (ci sono anche due ambasciatori fuori sede, il che è diverso). Ciò rappresenta meno di un terzo del numero di missioni svolte da Israele al culmine delle relazioni circa 50 anni fa, e circa la metà dell’attuale rappresentanza palestinese nel continente.

Prendiamo, ad esempio, l’ambasciata in Nigeria, il paese più popoloso dell’Africa – con una popolazione di un quarto di miliardo di persone, metà delle quali musulmane – e la più grande economia. Ha tribù guidate da re potenti e un sistema federale come gli Stati Uniti. Tutte queste questioni, così come ogni settore – governo, opposizione, media, affari, mondo accademico, leadership religiosa e altro – sono gestiti da due diplomatici. Uno di loro è anche responsabile della gestione dell’attività ambasciata e consolare.

A differenza del solito in Africa, l’ambasciata in Nigeria è accreditata presso un solo paese. La sua controparte in Kenya, ad esempio, è responsabile delle relazioni con altri quattro paesi: Malawi, Seychelles, Tanzania e Uganda. Una delle quattro sedi delle Nazioni Unite si trova a Nairobi (insieme a New York, Ginevra e Vienna) e l’ambasciata comunica con le sue agenzie. Due diplomatici si dedicano al lavoro diplomatico: un terzo inviato da Israele è direttore e console.

Il lettore saggio faccia ora un rapido calcolo. Se ci sono due diplomatici per ambasciata, ma il Kenya ne ha tre, significa che alcune missioni hanno un solo diplomatico?

L’ambasciatore in Angola possiede un’auto ufficiale e vive in una residenza ufficiale. Ma, oltre alle conversazioni importanti con persone importanti, è anche responsabile dello smarrimento dei passaporti e della tenuta dei libri contabili dell’ambasciata. È accreditato anche presso la Repubblica Democratica del Congo, Sao Tomé e Principe e Mozambico, ed è attualmente uno dei dieci membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, a circa 3.000 chilometri di distanza. Quando i sistemi di comunicazione non funzionano adeguatamente, o se è malato, come farà il suo lavoro? Ecco perché dobbiamo pregare per la sua continua salute.

La diplomazia, nella sua versione classica (intergovernativa) o diplomazia pubblica, non è antibiotici. Non esiste un libretto contenente le istruzioni per l’uso, come ad esempio aumentare la dose, nelle crisi i sintomi scompariranno immediatamente. È necessaria una manutenzione regolare, che richiede un costante investimento di risorse.

Dopo il 7 ottobre sono emerse gravi carenze del servizio pubblico israeliano. La buona volontà e la capacità della società civile hanno colmato molte lacune, anche nella diplomazia pubblica. Sono stati prodotti rapidamente documenti eccellenti e filmati avvincenti. Ma nessuna struttura di volontariato di emergenza è in grado di identificare le sensibilità nelle diverse parti del continente, o di sapere chi contattare e come. Nell’ambito dell’autoesame e della riforma fondamentale che Israele deve affrontare, è necessario considerare le conseguenze del continuo logoramento del servizio diplomatico, insieme a come correggere questa situazione.