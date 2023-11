RCMRD svela il suo complesso all’avanguardia e l’ostello RCTI

Il 17 novembre 2023, il Centro regionale per la mappatura delle risorse per lo sviluppo (RCMRD) ha inaugurato il suo complesso all’avanguardia e ha ospitato l’Istituto regionale di formazione (RCTI). L’infrastruttura, progettata per migliorare la ricerca, l’apprendimento e la collaborazione, è stata inaugurata da Sua Eccellenza Alice Wahome, Segretario di Gabinetto del Ministero del Territorio, dei Lavori Pubblici, dell’Edilizia e dello Sviluppo Urbano, a nome di Sua Eccellenza Dr. William Samoi Ruto, Presidente del Kenya .

All’evento inaugurale hanno partecipato numerosi stakeholder, tra cui i membri del Consiglio di Amministrazione di RCMRD e il Comitato Tecnico del Consiglio di Amministrazione. Secondo il Direttore Generale dell’RCMRD, Dr. Emmanuel Nkurunziza, “Con il sostegno del Consiglio, negli ultimi sei anni, abbiamo intrapreso iniziative che hanno rafforzato l’immagine dell’RCMRD, migliorato significativamente la sua posizione finanziaria, ampliato i suoi servizi e prodotti per membri e hanno permesso partnership vantaggiose.L’espansione delle infrastrutture è testimonianza della crescita testimoniata dall’istituto negli ultimi anni.Una di queste iniziative sono i programmi di formazione intrapresi che abbiamo commissionato all’ostello.Da hub ICT a centro di formazione completamente attrezzato centro, RCTI è l’ultima aggiunta a RCMRD.La struttura offre anche corsi di diploma e certificazione accreditati a più di 1000 studenti.

Questo sviluppo incoraggerà lo sviluppo di abilità pratiche e soddisferà le esigenze delle persone che cercano una formazione specifica o un miglioramento delle competenze, tra cui rilevamento, telerilevamento, GIS e altri campi correlati. Inoltre, questi progressi rafforzano l’attenzione dell’RCMRD sulla promozione di un ambiente favorevole all’apprendimento e all’innovazione e sulla promozione di progetti regionali di ricerca e sviluppo.