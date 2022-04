Due economisti hanno dimostrato che le politiche di stimolo non solo aumentano le importazioni, ma sono anche sfavorevoli alle esportazioni. Nel 2011 come nel 2010, in Francia sono state vendute 2,3 milioni di auto. Ma la Francia è passata da un surplus commerciale di 800.000 auto a un deficit di 530.000. La produzione nazionale si è quasi dimezzata: da 3 milioni a 1,7 milioni, conferma lo studio Cepii. © ROBERT FRANCOIS / AFP

IlLe politiche di stimolo, almeno quando non coordinate tra paesi, sono responsabili della deindustrializzazione. È quanto difendono due economisti, Karl Greco e Thomas Gribbin in uno studio per il Center for Future Studies and International Information che sarà pubblicato il 2 maggio.

A dimostrazione di ciò, ripercorrono le diverse fasi delle politiche economiche che si sono susseguite in Germania, Italia, Spagna e Francia. Nel primo decennio del XXI secolo la Germania, allora considerata il malato d’Europa, perseguì una politica di riduzione della domanda interna attraverso l’austerità salariale. Poi ho iniziato ad accumulare eccedenze commerciali record. Nel frattempo, Francia, Italia e Spagna hanno rianimato le loro economie e ristabilito …