Per liberarsi dalla Russia, l’Europa punta sul gas africano Africa | DW

L’Africa attualmente fornisce il 10% del gas europeo. Si prevede che questo numero aumenterà nei prossimi tre anni. L’Italia, ad esempio, fortemente dipendente dal gas russo, sta intensificando i contatti con l’obiettivo di importare più idrocarburi africani.

Roma ha recentemente firmato un accordo di consegna di GNL con Brazzaville. Sono stati inoltre conclusi accordi con Angola, Algeria ed Egitto.

“Non vogliamo più dipendere dal gas russo, perché la dipendenza economica non deve diventare subordinazione politicaLo ha detto il premier italiano Mario Draghi.

Per Umberto Triulzi, Professore Ordinario di Economia Politica all’Università degli Studi di Roma, Sapienza, “Siamo molto dipendenti dalla Russia e dobbiamo ridurre questa dipendenza. Ma questo non è qualcosa che puoi fare in un mese. Quindi forse nei prossimi due o tre anni saremo in grado di ridurre significativamente le importazioni dalla Russia. Ma finora non possiamo sostituire queste importazioni, in particolare il petrolio. “

L’importazione di gas dall’Africa è una grande sfida. Abbiamo bisogno di infrastrutture, soprattutto gasdotti, e quindi di enormi investimenti.

“Paesi con cui abbiamo avuto accordi in questi anni come Algeria, Libia, Qatar, Congo e tutti questi paesi, abbiamo chiesto loro di aumentare l’export verso l’Italia e dobbiamo fare diversamente. Per alcuni come Algeria, Libia, In Azerbaigian abbiamo gasdotti ma per altri no, quindi dobbiamo costruire gasdotti e gasdotti, oltre a un “impianto di rigassificazione gas-gas. Ma noi non lo produciamo, dobbiamo comprarlo dai paesi che lo producono, come la Corea. Quindi ci sono molti investimenti che dobbiamo fare ed è qualcosa che richiede ancora una volta tempo e risorse, che al momento non abbiamo molto a causa della crisi”, ha affermato. Spiega Umberto Triulzi.

Riserve da più di 60 anni

Per NJ Ayuk, CEO della Camera africana dell’energia, l’Africa ha gas da vendere in tutta Europa.

“Gas per rifornire anche l’Europa e l’Africa. L’Africa ne ha avuto abbastanza. Abbiamo più gas che petrolio in Africa. Abbiamo riserve sufficienti in Africa per rifornire l’Europa per i prossimi 60-100 anni. Ma servono investimenti. C’è un’enorme quantità di gas in Nigeria. Il Mozambico passerà da zero a terzo produttore mondiale di gas una volta che questi progetti saranno lanciati. Quindi, c’è molto gas che è stato l’argomento degli investimenti, dello sviluppo e dell’esplorazione del gas naturale, che è qualcosa che l’Europa pensa sia fantasticoSpiega NJ Ayuk.

La Nigeria è il quarto fornitore di GNL in Europa. Almeno il 40% del gas nigeriano viene attualmente esportato in Europa. Un continente vuole disperatamente ridurre la sua dipendenza dalla Russia, dalla quale importa quasi il 45% del suo gas.

Il gruppo russo Gazprom ha annunciato mercoledì (27.04.2022) di aver interrotto tutte le spedizioni di gas verso Bulgaria e Polonia, confermando che questi due Stati membri dell’UE non avevano effettuato pagamenti in rubli.

