Eurozona: la stagnazione economica “complica le opzioni” per la Banca centrale europea

Tra inflazione e rischio recessione, il grande gap della Banca Centrale Europea

La BCE sta ancora aspettando e guardando nonostante l'inflazione record





La sede della Banca centrale europea (BCE) è a Francoforte. Foto: AFP/VNA/CVN





“La crescita del PIL ha rallentato in Spagna, si è fermata in Francia e si è ridotta in Italia”, nel frattempo “Germania, slancio di crescita basso e indebolito da fine febbraio”, Fabio Panetta, membro dell’Executive Board della Banca Centrale Europea, ha spiegato in un’intervista al quotidiano italiano No Stampa.

L’attività sta rallentando mentre l’inflazione ha raggiunto il livello storico del 7,4% a marzo, ben al di sopra dell’obiettivo di medio termine del 2% fissato dalla Banca centrale europea.

Ciò spingerebbe l’istituto ad aumentare le sue tariffe, in modo simile a quanto hanno già iniziato a fare i suoi grandi pari. La Federal Reserve degli Stati Uniti è stata più aggressiva del previsto mercoledì, quando ha annunciato un aumento di mezzo punto percentuale dei tassi di interesse chiave, il più grande aumento dal 2000.

Questo è il contesto di rallentamento della crescita e aumento dei prezzi “scelte complicate” Guardie europee, perché “La stretta monetaria volta a contenere l’inflazione finirà per frenare una crescita già debole”.avverte il signor Panetta.

La Banca centrale europea, criticata da alcuni per la sua inerzia, prevede di porre fine ai suoi acquisti netti di attività nel terzo trimestre prima di uscire dall’era dei tassi negativi, che è stato il suo principale supporto per l’economia dal 2014.

“Dobbiamo aspettare i numeri del secondo trimestre per avere un quadro chiaro”. Prima di agire, il signor Panetta si accende.