Come cambiare la tua voce nelle conversazioni di WhatsApp con qualsiasi voce tu voglia, stupisci i tuoi amici ora su WhatsApp in questo modo

Una nuova funzionalità attraverso la quale puoi cambiare la tua voce nelle conversazioni di WhatsApp in qualsiasi voce tu voglia attraverso un ampio e distintivo set di voci, e puoi usare questo metodo per abbagliare i tuoi amici, e attraverso questo distinto report puoi imparare in dettaglio come il la voce è cambiata nelle conversazioni di WhatsApp in dettaglio, chiarimenti e spiegazioni adeguate. Non c’è dubbio che l’applicazione WhatsApp è servita da centinaia di milioni al giorno, fino a quando l’applicazione non è diventata una parte importante delle nostre vite, e puoi rivedere i trucchi in cambiare la voce per qualsiasi cosa tu voglia e inviarla al tuo amico su WhatsApp per impressionarlo con quello.

Vale la pena notare che puoi cambiare la tua voce nelle conversazioni di Facebook anche attraverso questa applicazione, e ci sono un gran numero di utenti di WhatsApp da tutti i paesi del mondo, che cambiano la loro voce durante le conversazioni di WhatsApp come una sorta di scherzo e scherzo, e dove non è più considerato difficile, questo rapporto spiega come cambiare facilmente la tua voce su una conversazione WhatsApp tramite l’icona del microfono.

Cambia la voce nei messaggi di WhatsApp

È diventato facile ora cambiare la tua voce su WhatsApp in diversi suoni diversi, attraverso i seguenti passaggi che esaminiamo che mostrano come cambiare la tua voce attraverso le conversazioni di WhatsApp che puoi acquistare per cambiare la voce come desideri, dove l’utente trova piacere in utilizzando l’applicazione WhatsApp e abbagliando i suoi amici e parenti e gli amanti di tutto ciò che è Nuovo nel mondo di WhatsApp, l’applicazione più popolare per chat istantanee e chat veloci.

Come cambiare la voce nei messaggi di WhatsApp

Ci sono diversi passaggi che non sono difficili e, seguendoli, avrai conosciuto il modo completo per cambiare la voce nei messaggi di WhatsApp con facilità.

Installa l’app Super Voice Editor dall’app store sul tuo telefono.

Quindi apri l’applicazione sul telefono.

Accedi alla scheda del microfono.

Quindi registra la clip audio o il messaggio con cui vuoi cambiare la tua voce su WhatsApp.

Quindi inserisci il segno (corretto).

Quindi accedere all’icona Salva suoni per modificare il suono con i diversi suoni che si desidera tramite l’applicazione.

Quindi rinomina la clip audio.

Quindi immettere il segno di attivazione del messaggio (il segno di collegamento del microfono in giallo alla fine dell’interfaccia dell’applicazione).

Un’icona del microfono apparirà sullo schermo del cellulare.

Quindi apri l’applicazione WhatsApp.

Quindi entrare nel microfono dopo aver creato un collegamento ad esso a livello dello schermo.

Quindi inserisci il nome della clip audio, l’applicazione ti darà un ritardo (3 secondi) e poi inizierà a inviare il messaggio alla persona che specifichi con la voce che scegli.

Con questa funzione, puoi facilmente cambiare la tua voce in qualsiasi voce su WhatsApp e stupire i tuoi amici con questa nuova funzione, e puoi scoprirla La nuova funzionalità WhatsApp, che si autodistrugge per le foto Questa è una caratteristica fantastica che stupirà gli utenti.