La musica ha un modo magico di unire le persone. La sessione di gruppo remota di Spotify o la funzione Jam amplifica tutto ciò consentendoci di condividere le nostre sessioni di ascolto con gli amici, indipendentemente dalla distanza. Sei nel posto giusto se ti stai chiedendo come avviare una sessione di gruppo remota su Spotify. In questo post esploreremo i passaggi necessari per avviare una festa di ascolto su Spotify, assicurando che tu e i tuoi amici possiate riunirvi, anche mentre siete lontani.