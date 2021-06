Cherbourg: la partita Turchia-Italia ha lanciato l’Euro… prima del tanto atteso ingresso dei Blues

Alcuni tifosi turchi erano presenti a Cherbourg per l’inizio di questo Euro di calcio. (© Victor FIEVRE)

Con un anno di ritardo, Calcio europeo aperto venerdì 11 giugno in serata, e per le strade di Cherbourg, abbiamo sentito che il calcio era tornato. Sedie allineate davanti a un televisore, tavoli girati tutti nella stessa direzione. Queste immagini riappaiono dopo lunghi momenti di assenza.

“Ecco cosa mancava”, dice Mohammed, tifoso di calcio, seduto sulla terrazza Maraîchers, place de Gaulle, di fronte a Turchia – Italia. Con lui un gruppo di amici si è concentrato sullo schermo, sotto il quale sventola la bandiera turca. La delusione mista al nervosismo si legge sul volto di uno di loro, dopo il gol contro il suo campo di un giocatore turco. Altri relativizzano.

“Non è molto importante il risultato. “ Hassan FidanDirettore del bar Les Maraîchers e tifoso turco

Il boss Hasan Fidan aspetta soprattutto martedì 15 giugno per il prima partita della squadra francese. L’effervescenza nel suo bar dovrebbe essere molto più grande del venerdì sera, quando erano presenti solo una cinquantina di persone. “Se avessi fatto delle prenotazioni, ne avrei già più di 250 per la partita dei Blues. Spera con tutto il cuore in una finale per la banda di Mbappé. “Sarà una follia”, prevede. Con il calcio canta, urla, riporta l’atmosfera. “

Un momento importante per gli appassionati

Italia – La Turchia è andata in onda in altri bar, ma anche in Kebab di Cherbourg, con ancora maggiore attenzione negli stabilimenti turchi. A Galatasaray, rue de la Paix, le teste sono girate verso lo schermo posteriore, non appena si sente una tregua nei clienti.

“Il calcio è mio passione quindi è bello che parta l’Euro!, spiega Hasan, il manager. E in Turchia, è fanatici. Nega di esserlo, nonostante la maglia rossa sulle spalle.

“È fantastico aprire l’Euro! Ricorderemo questa partita più delle altre, tutti stanno a guardare. “ Maretifoso turco

L’entusiasmo di Deniz sarà presto frenato dopo i tre gol subiti dalla sua squadra. Crede ancora nelle possibilità turche quest’anno. “Abbiamo una buona squadra, con tre giocatori di Lille che sono stati campioni di Francia. Vorrei una finale Francia – Turchia. ” Il fatica si fa sentire per tutta la partita, perché la sua squadra è messa male. In aggiunta a ciò, ha scommesso. Deniz assicura che non perderà una partita tra Turchia e Francia.

La serata di apertura ha dato un piccolo assaggio di quello che sarà l’ingresso della Francia nella competizione. I tifosi non erano numerosi a Cherbourg ma la passione c’era.