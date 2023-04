Giro d’Italia 2023 – A che ora e su quale canale televisivo?

Durante gran parte di questo mese di maggio, da sabato 6 a domenica 28, il Giro 2023 sarà seguito in diretta tv. Un Grand Tour che Eurosport vi permetterà di seguire durante le tre settimane. Con un duello che oppone Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) a Primoz Roglic (Jumbo – Visma) che inevitabilmente catturerà l’attenzione. Per non parlare della presenza sul versante francese di Thibaut Pinot (Groupama – FDJ).

Guarda il Giro 2023 in TV

La trasmissione del Giro d’Italia 2023 (percorso, iscrizioni, classifica) si svolgerà su Eurosport 1. Per l’occasione troverete uno dei giornalisti tra Guillaume di Grazia, Colin Bourgeat, Jérémy Sahakian, Thomas Bihel o Louis-Pierre Frileux, accompagnato da uno dei consulenti tra Philippe Gilbert, Jacky Durand, Steve Chainel e David Moncoutié. La gara sarà trasmessa tutti i giorni dall’inizio del pomeriggio entro le 14:00.

Leggi anche: L’elenco dei corridori inseriti e il percorso ei preferiti

Per non perdere nulla di questa gara in diretta, puoi seguirla dal tuo laptop, tablet o cellulare. La versione digitale di Eurosport è accessibile all’indirizzo 6,99€/mese con 12 mesi di impegno, a 9,99€/mese con impegno di 1 mese, o € 69,99/anno con impegno di 1 anno.

Segui la gara su TodayCycling

Ovviamente sull’evento sarà attivo anche il nostro sito TodayCycling. Per farti vivere Giro 2023 per intero, troverete alla fine della giornata un riassunto completo, il video della gara, senza dimenticare anche dichiarazioni dei piloti. Insomma, per avere accesso alle informazioni essenziali sul più grande degli eventi italiani, un link al bookmark: TodayCycling.