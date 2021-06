Campeneac. Novità: “Magicaroma”, la cucina italiana in casa…

Comunità di Ploërmel

Per tutti coloro che amano la cucina italiana, o per chi vuole scoprirla a casa, quando organizza una festa con gli amici o la famiglia, è tempo di scoprire Magicaroma, la cucina di un cuoco italiano che lavora come libero professionista a Campénéac . Offre i talenti culinari del suo paese a casa …

Gaudenzio, detto Enzo, sua moglie Rita e il figlio Simone sono dei veri italiani arrivati ​​da Roma 4 anni fa. La cucina che propongono è tipicamente italiana, con ricette romane e centro italiane (carne, pasta, pesce).

Con un francese ben padroneggiato e l’accento seducente e canoro dell’Italia, Enzo spiega: “I piatti che cuciniamo rispettano le tradizioni, senza mescolare altre culture. Se il cliente sceglie una carbonara, la assaggerà come se fosse a Roma! Per noi è fondamentale utilizzare materie prime eccellenti e prodotti di origine italiana, DOP (Denominazione di Origine Protetta) e biologici il più spesso possibile…”. Per quanto riguarda i prodotti freschi, il ristoratore aggiunge che si rivolge ai piccoli produttori locali: “Normale, è un ovvio principio etico in gastronomia. Dobbiamo incoraggiare il commercio locale. Tutto questo rende la nostra cucina assolutamente originale in Bretagna!”

E il territorio, appunto, è vasto. Il ristoratore percorre un raggio di 60 km intorno a Campénéac, da un lato fino a Vannes, dall’altro fino a Rennes e soprattutto desidera incontrare i Ploërmelais ei loro vicini della Comunità dei comuni. “Speriamo di far conoscere la nostra cucina, la nostra cultura e le sue curiosità. Con la mia famiglia diventiamo piccoli ambasciatori di Roma, in Bretagna…”

Nel 2018 e nel 2019 va tutto bene! Enzo esercita la sua professione di cuoco di ristorante a Beignon, ma nel 2020 tutto va male con l’arrivo dell’epidemia di covid e la chiusura dei ristoranti… Il ristorante italiano non può più permetterselo e sta chiudendo i battenti, sostituito oggi ‘hui da una creperia.

Sylvia si riconverte dando corsi serali di italiano ed Enzo crea Magicaroma, lo chef di casa…

Enzo ha imparato il francese a scuola in Italia. È arrivato in Francia ormai 4 anni fa, con la sua famiglia, per raggiungere la sorella Sylvia, che ha aperto un ristorante a Beignon nel 2018: “Divina Scarpetta Ristorante”.

“Sono sempre stato appassionato di cucina, anche se il mio lavoro in Italia era un broker assicurativo. Inoltre, l’ultimo anno in Italia, ho lavorato alternando stage e tirocini in cucina con il mio lavoro di assicuratore! ” Enzo ci dice.

Come sta andando la ristorazione a domicilio?

I servizi dello chef sono rivolti ad una clientela che organizza una cena conviviale, un pensionamento, un anniversario, feste di ogni genere e occasioni informali, ad eccezione dei matrimoni, perché la cucina proposta rimane quella tradizionale e familiare…