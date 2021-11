MotoGP: Valentino Rossi tornerà a salutare l’Italia a Milano

A Misano, durante l’ultimo Gran Premio dell’Emilia Romagna, Valentino Rossi ha salutato a fine gara con i suoi vestiti sgargianti il ​​suo popolo giallo ammassato sugli spalti. Fece anche la fortuna di uno dei suoi discepoli lanciando il suo elmo in mezzo alla folla. Una scena straziante che sarà possibile rivedere nei pressi del Salone di Milano dove il Dottore si presenterà, questa volta, per l’ultima riverenza. Riuscirà ancora a cambiare la vita di un suo fan?

Non lo sappiamo ancora, ma quello che è certo è che sarà al Fiera di Milano come un altissimo rappresentante Yamaha. Il brand ha così deciso di celebrare la sua storia comune con Valentino Rossi durante questo festival motociclistico. giovedì pomeriggio 25 novembre, i fan e gli appassionati di corse potranno salutare i loro eroi Valentino Rossi durante l’evento “One more Lap” nella MotoLive Arena del Salone Internazionale del Motociclo di Milano.

Valentino Rossi sarà a Milano per un grande evento Yamaha

Yamaha desidera celebrare in questo evento la proficua collaborazione con Rossi in MotoGP. Il Dottore farà un giro d’onore sul circuito outdoor della MotoLive Arena. Dovrebbe essere l’occasione per rivivere tutti i grandi momenti di emozione della collaborazione di 16 anni tra “The Doctor” e Yamaha.

La prima apparizione dal vivo di Rossi al Salone del Motociclo di Milano si svolgerà a pochi giorni dall’ultima gara della stagione MotoGP nel 2021, poiché l’ultima gara del nove volte campione del mondo prima del suo ritiro come pilota attivo si svolgerà a Valencia il 14 novembre.