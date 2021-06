STMicroelectronics accelera il ritmo della sua futura fabbrica da 300 mm in Italia con TowerJazz

La futura fabbrica di chip avanzati di STMicroelectronics in costruzione presso il sito di Agrate Brianza vicino a Milano, Italia, sarà condivisa con Tower Semiconductor, meglio conosciuta come TowerJazz. Questo è il significato della partnership tra il produttore di semiconduttori franco-italiano e il produttore di chip israeliano annunciato il 24 giugno 2021. I termini finanziari di questo accordo non sono resi noti.