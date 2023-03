Calcio. Privare la Francia XV dello Stade de France nel 2024: in quali città giocheranno i Blues?

Notizie sul rugby Vedi le mie notizie

Segui questi media

I Blues di Damien Benaud giocano le loro partite provinciali nel 2024. Due campi tengono la corda. (© Icona Sport)

Nell’anno 2024, A.J XV dalla Francia Non giocherà nessuna delle sue partite casalinghe nel solito stadio dello Stade de France. Infatti, a causa dei lavori e della preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, dal dicembre 2023 all’8 settembre 2024 (data di fine dei Giochi Paralimpici) non si terrà alcun evento sportivo nel recinto dionisiaco.

Questa sarà un’ottima opportunità per i Bleu di girare la Francia portando le loro partite in provincia, in particolare le tre partite casalinghe del Campionato 6 Nazioni 2024 (Francia-Irlanda, Francia-Italia, Francia-Inghilterra). Ma in quali città e in quali stadi? Ecco alcune risposte da il mondo.

Lo Stade Velodrome di Marsiglia tiene la corda…

Line National Rugby (LNR) aveva già previsto questi dati e prevede di organizzare una finale Top 14 per la stagione 2023-2024 allo Stade Vélodrome di Marsiglia. Una soluzione di riserva che alla fine potrebbe rivelarsi un vantaggio per il XV francese e i suoi sostenitori, dato che la tana dell’Olympique de Marseille sembra già tenere la corda per ospitare le partite dei Blues nel 2024.

Con una capacità di 67.847 posti a sedere, lo Stade Vélodrome è il secondo stadio più grande della Francia. È già stato convocato per quattro partite della fase a gironi della Rugby World Cup 2023 (Inghilterra-Argentina, Sudafrica-Scozia, Francia-Namibia, Sudafrica-Tonga), oltre a due quarti di finale. Il Marsiglia, inoltre, porta fortuna ai Blues che hanno vinto 11 delle 13 partite giocate al Velodrome. L’ultimo incontro risale al 12 novembre 2022 quando i Tricolores battono i campioni del mondo del Sudafrica (30-26).

…Anche lo stadio Groupama di Lione

Dopo lo Stade de France e il Velodrome, il terzo per dimensioni è nientemeno che il Groupama Stadium di Lione, anch’esso gremito per la Coppa del Mondo di rugby 2023 con 5 partite da disputare lì (Galles – Australia, Uruguay – Namibia, Nuova Zelanda – Italia , Nuova Zelanda, Uruguay, Francia e Italia).

Con i suoi 58.883 posti, può anche costituire un’interessante soluzione di riserva per ospitare una delle tre partite del Campionato 6 Nazioni 2024 che si giocherà in Francia. Inaugurato all’inizio del 2016, questo recinto si trova a Décines-Charpieu, nella regione di Lione, e ha già ospitato le finali della European Rugby Cup nel 2016.

Lille, Saint-Etienne e Bordeaux come Piano B

Oltre a questi primi tre (Stade de France, Vélodrome, Groupama Stadium), ci sono tre stadi con una capacità inferiore o uguale a 50.000 spettatori: Stade Pierre-Mauroy a notte (50.096 posti), Stade Geoffroy-Guichard a Saint-Etienne (42.152 posti) e Matmut Atlantique a Bordeaux (42.060 posti). Altre sedi della Coppa del Mondo FIFA 2023 – Boguar V NantesAllianz Riviera Bello – buono e parco giochi Tolosa Può ospitare non più di 35.000 spettatori.

Video: attualmente in Actu

Ricevi ogni giorno i nostri migliori articoli nella tua casella di posta con la newsletter di Actu Rugby. Iscriviti qui, è gratis!

Segui tutte le notizie dalle tue città e media preferiti iscrivendoti a Mon Actu.