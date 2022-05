Brunch italiano di Giorgio in modalità terrazza

Di My B. Foto di My B. Inserito il 23 maggio 2022 16:48

Giorgio, il ristorante italiano più disco della capitale, lancia il suo brunch da gustare il sabato e la domenica. A te il meglio dell’Italia unito all’essenziale del brunch, tutto da gustare al sole in terrazza con un dj set in bonus.

Tu ami brunch ma anche il cibo italiano ? Perché scegliere quando puoi avere tutto? Tutti i fine settimana, sabato e domenica a mezzogiorno, Giorgioil ristorante italiano-disco del gruppo dalmata, ora offre un brunch festivo. Al chiuso o sul suo bellissimo terrazzo fioritoci divertiamo!

Bene, ve lo concediamo, il brunch non è di origine italiana ma ehi, quando si può gustare un brunch assaporando la bella cucina italiana con prodotti di provenienza e 100% fatti in casa, perché privarsene?

Il menu, il menu del brunch :

Fondamentalmente il Il brunch di Giorgio che cos’è questo ? È una scelta breve pasta fresca e di Pizza piatti semplici accompagnati da must have del brunch. Quindi, iniziamo scegliendo una buona bevanda calda tra cappuccino, Chaï e cioccolata calda alla nocciola. Per gli amanti della burrata e degli altri arancini non possono mancare gli antipasti.

Ci lasciamo sedurre dal Specialità italiane.

Oppure andiamo su scelte comeUovo Benedetto con teneri spinaci e guanciale croccante della Sardegna su una fetta di pane a lievitazione naturale fritta in olio d’oliva, il tutto ricoperto di salsa olandese al tartufo su ordinazione.

A meno che il discoteca che combina pollo grattugiato, uova, maionese e guanciale croccante in una pagnotta tostata attirerà la tua attenzione.

In caso contrario, il le verdure non mancherà il Shake Shake alla Normaun Ragù di pomodori San Marzano e peperoni bruciati leggermente speziati, uovo al tegamino, melanzane fritte e Caccioricota e toast di uova strapazzate al tartufo con Burro Toast e uova.

Nessun brunch senza Pancakes, sciogliamo per la versione con frittelle di ricotta caramellata, crema al mascarpone, pralinato alle noci pecan e crema pasticcera alla vaniglia. Il più ragionevole opterà per ilBanda Italiana Muesli a base di yogurt greco, banane caramellate, granola fatta in casa e sciroppo segreto. Mentre i buongustai non resisteranno ai churros accompagnati da gelato e crema di pistacchio.

Adoriamo la graziosa terrazza alla moda che avvolge questo ristorante splendidamente fiorito con un’atmosfera divertente e accogliente. Si noti che ogni domenica la festa è ancora più appropriata con a dj set elettrizzante con accenti italo-disco ovviamente.

Quindi facciamo un Brunch italiano in terrazza in un’atmosfera discoteca ?