Bandai Namco forma un nuovo studio con lo sviluppatore Pokemon ILCA

Il Pokemon Diamante Brillante e Perla Lucente Lo sviluppatore ILCA sta lavorando al prossimo capitolo della lunga serie Ace Combat e, come parte di questo, ha creato una nuova società con Bandai Namco nota come Bandai Namco Aces.

Ha sede a Shinjuku, Tokyo, Giappone. Bandai Namco possiede il 51% dello studio e ILCA possiede il 49%. L’obiettivo è fornire “contenuti profondi, duraturi e di alta qualità”, inclusi i giochi Ace Combat.

Oltre a Pokémon e Ace Combat, ILCA ha supportato progetti come Dragon Quest XIE il Giogo: automaticoE il Yakuza 0E il Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4e persino altri giochi Bandai Namco come il prossimo rilascio Odissea di un pezzo.

Questo è un messaggio del team Bandai Namco Aces:

La parola “ghiaccio” ha molti significati, come “migliore”, “pioniere”, “eccellente” e “sorprendente”. Continueremo a concentrarci sulla qualità, poiché “Best and Brightest = Aces” svilupperà “Molti dei migliori contenuti e servizi = Aces”, creando entusiasmo per il pubblico di tutto il mondo.