Come inviare video discord

Sei raffreddato Il video che vuoi condividere con i tuoi amici sul disaccordo? In tal caso, la piattaforma semplifica la condivisione dei contenuti video in entrambi i canali e i messaggi diretti. Ti mostreremo come farlo su Discord sia su desktop che su dispositivo mobile.

Fare clic o toccare il segno più nella finestra del messaggio Discord. Trova il file video nelle tue cartelle e selezionalo. Se è troppo grande, premilo e riprova, oppure caricalo su un servizio di hosting video e condividi il link.

Durante la condivisione di contenuti come utente gratuito su Discord, sappi che la dimensione del tuo file non deve superare gli 8 MB. se io fossi Abbonato Discord NitroPuoi condividere file di dimensioni fino a 50 MB.

Tuttavia, ci sono modi Condividi video più grandi di queste dimensioni su questa piattaforma, come spiegheremo di seguito.

Se il tuo file video è di 8 MB (o 50 MB se sei un abbonato Nitro) o più piccolo, allegalo al tuo messaggio come faresti con qualsiasi altro file su Discord e verrà inviato. Ecco come farlo sia su desktop che su dispositivo mobile.

Sul desktop, usa l’app desktop Discord o Discordia per il web Per condividere i tuoi video.

Avvia Discord sul tuo computer. Quindi accedi al canale o al messaggio diretto in cui desideri condividere il tuo video.

Nella parte inferiore della schermata Discord, accanto alla finestra del messaggio, fai doppio clic sul segno “+” (più) per allegare un file.

Si aprirà la finestra “apri” standard del tuo computer. Qui, accedi alla cartella contenente il tuo video e quindi fai doppio clic sul tuo file video per aggiungerlo a Discord.

Il video selezionato è ora allegato al tuo messaggio. Facoltativamente, inserisci un messaggio nella casella del messaggio, quindi premi Invio per inviare il tuo video.

E questo è tutto. Il destinatario riceverà il video nel proprio account Discord.

Su un dispositivo mobile, utilizza l’app Discord ufficiale per condividere video nei canali e messaggi diretti.

Inizia aprendo l’app Discord sul tuo iPhone o dispositivo Android. Quindi accedi al canale o alla chat a cui desideri aggiungere un video.

Nella parte inferiore della schermata del messaggio, a sinistra, tocca il segno “+” (più).

Si aprirà la tua galleria del telefono. Qui, scegli il video che vuoi inviare nel tuo canale o messaggio diretto. Quindi, nell’angolo in alto a destra della sezione Galleria, fai clic sull’icona dell’aquilone.

Il video selezionato viene ora inviato al canale o al DM prescelto e sei pronto.

Se il tuo file video è più grande di 8 MB per gli utenti Discord gratuiti o 50 MB per gli utenti Nitro, dovrai comprimere il video per ridurne le dimensioni o caricare il tuo video su archiviazione cloud Fornisci e condividi il link del video su Discord.

Se vuoi provare l’opzione precedente, ci sono molti modi per ridurre le dimensioni del tuo file video, ad esempio Usando lo strumento del freno a mano. Alcuni di questi metodi possono influire sulla qualità del tuo video, ma questa è l’unica opzione per inviare il tuo video come allegato su Discord.

Se vuoi usare l’ultimo metodo, semplicemente Carica il tuo video su YouTubeE il Google Driveo Dropbox o La tua scelta di provider di archiviazione cloud E ottieni il link del video condivisibile. Quindi condividi questo link nel tuo canale Discord o in un messaggio diretto. Il tuo destinatario potrà guardare il video cliccando sul link condivisibile.

Ed è così che condividi alcuni dei tuoi video preferiti indipendentemente dalle dimensioni del file con i tuoi amici su Discord. Divertiti!

Se preferisci le email, puoi Invia video via e-mail come quello. Consulta la nostra guida per sapere come farlo.

