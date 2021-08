Auvergnat Amaury Pierron (Commencal Muc-Off) restaurato in tempo per i mondi della mountain bike downhill, in Italia

Si torna alla competizione. Amaury Pierron in Italia questa settimana. Il Brivadois del team Commencal Muc-Off fa parte della delegazione francese inviata in Val di Sole, ai Mondiali di Mountain Bike.

Una selezione che indica i tempi di recupero per l’Auvergnat caduto pesantemente a fine giugno durante la Coupe de France a Les Arcs e dovuto essere ricoverato in ospedale per lesioni al rene destro e al fegato.

Amaury Byron si ritira dalla Coppa del Mondo Les Jets

Dopo due mesi di convalescenza, il più giovane dei fratelli Pieron è tornato in forma e in salute sufficienti per onorare la sua selezione per la squadra francese in Italia.

“Mi ritengo molto fortunato di poter riprendere a gareggiare”

Con grande gioia di Auvergnat, che ha dovuto esercitare pressione sui freni mentre i suoi compagni di squadra Thibaut Drapéla e Myriam Nicole brillavano in pista senza di lui. Non vedeva l’ora di trovarli. “Mi ritengo molto fortunato di poter riprendere la competizione. La pista sembra molto impegnativa ma sono felice di essere lì con la mia squadra; sarà un buon weekend! affidato alla sua ex squadra vincitrice della Coppa del Mondo di Downhill (2018).

La pista si preannuncia massiccia con 540 metri di dislivello in media del 22% su una lunghezza di quasi due chilometri e mezzo. È considerato uno dei circuiti più tecnici e più impegnativi del circuito.

Molti corteggiatori tra i francesi

Per la sua guarigione, Amaury Pierron è “viziato”. Soprattutto perché sono state aggiunte diverse diapositive al Black Snake per renderlo ancora più confuso.

Coppa del Mondo MTB a Maribor (Slovenia): assente

Ciò non impedirà ad Auvernat, bronzo mondiale 2019 a Mont-Sainte-Anne (Canada), di essere uno dei favoriti, insieme al compagno di squadra Thibaut Drabella, attuale leader della Coppa del Mondo.

Ai loro occhi, il titolo finora detenuto dal britannico Reese Wilson. Tra i loro principali avversari c’è un clan francese molto ambizioso guidato dall’ultimo campione europeo Loris Verger e dal campione francese Benoit Collings. Per non parlare di Loïc Bruni di Nizza, quattro volte campione del mondo Elite!

Raffaello Rochet