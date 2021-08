Sport: Francia ai Campionati Europei di Ginnastica Aerobica

L’aerobica è un sistema sportivo che combina contemporaneamente gli elementi della danza e le difficoltà della palestra e degli ascensori, il cui obiettivo è produrre sequenze musicali di movimenti dinamici. L’esercizio aerobico richiede forza, resistenza e flessibilità. I primi campionati mondiali di disciplina si sono svolti a Parigi nel 1995…

Meno noto della ginnastica Tecnico e ritmicoginnastica Aerobica però ramo riconosciuto a partire dal Federazione francese di ginnastica (FFGYM) Dopo aver ottenuto l’approvazione del Ministero della Gioventù e dello Sport francese nel 2008.

Dovresti saperlo anche tu “Attrarre l’attenzione del pubblico…”

Come definisce il sindacato: “Vero esercizio aerobico creativo e dinamico, devi anche attirare l’attenzione del pubblico. Le ginnaste devono trasmettere un senso di comfort durante il loro movimento e Una miscela armoniosa di elementi di danza ed elementi di difficoltà. I movimenti possono essere eseguiti individualmente, in coppia, in tre o in gruppi (5 ginnaste)…”

Quest’anno è in Italia, a Pesaro Sulla costa adriatica, dove si incontra l’élite europea. Composizione squadra Francia Questo campionato europeo è stato rivelato questa settimana e vediamo una presenza in questo gruppo di giovani Tolosa Clara Listerhout Chi era quest’anno Medaglia di bronzo occupazione “separare” nei campionati francesi.

Nato a Tolosa nel 2003Clara si veste di colore per la prima voltaStella della ginnastica ColomiersPrima di diventare un membro del club Bobby Toulouse Sports Club, soprattutto in buona posizione nelle gare aerobiche.

Un altro membro di “Coquilecot” Fa già parte di “Francia collettiva” per l’anno 2021, David Medium, una doppia medaglia di bronzo ai World Games, una quadrupla medaglia mondiale e una tripla europea …

20 ore di formazione a settimana

Clara ListerhoutÈ un nuovo passo in una carriera promettente. Nel 2018 è stato legato a sua sorella Lucy in Francia gruppo juniorHo partecipato alla finale fascia di età globale (Concorso mondiale per fascia d’età) a Guimaraes (Portogallo). Il gruppo ha avuto una piaga di 19.150 nella classifica finale Ottavo al mondo !

Una media di 20 ore di formazione a settimana sotto la guida di Maji Hash Da ASEA Tolosa, Clara è ben preparata per conquistare il Continental Gratin…un campione che guarda da vicino!

