Autori italiani alla Fiera del Libro e della Stampa Giovanile di Montreuil

Di Italo Parigi

Per la sua 39a edizione, “La tettonica dei corpi” è il tema del Salone del libro e della stampa giovanile di Seine-Saint-Denis. Nell’infanzia, osserviamo il corpo crescere e cambiare, lo confrontiamo e ne scopriamo l’anatomia. Libri illustrati, libri documentari, ma anche romanzi, fumetti, libri illustrati… sono tutti spazi per mettersi in discussione.

A maggior ragione quando il corpo suscita dibattiti sociali attorno al rapporto con gli altri. Quindi, con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e come da quasi 40 anni, la Fiera del libro e della stampa per bambini mette in mostra la letteratura per bambini in tutto il mondo. Un invito a tuffarsi nella letteratura a due piedi, ad afferrarla con entrambe le mani, a divorarla con gli occhi e ad aspirarla con i polmoni.

Come ogni anno non mancheranno autori e illustratori italiani. Per le edizioni Kite Edizioni, che proporranno libri in italiano presso il proprio stand potrete incontrare i seguenti autori/illustratori Matilde Tacchini, Giorgio Volpe, Valentina Mai, Paolo Proietti. Inoltre, tanti autori italiani come Emanuele Arioli, Giulia Sagramola e Stefano Zago saranno presenti negli stand delle case editrici francesi.