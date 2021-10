Apple rilascia Safari 15.1 beta per gli utenti macOS Big Sur e Catalina

Dopo aver rilasciato il nuovo Safari 15 per gli utenti che utilizzano macOS Big Sur e macOS Catalina il mese scorso, Apple questa settimana ha rilasciato la prima build beta di Safari 15.1 per le versioni macOS precedenti a Monterey.

Apple ha introdotto per la prima volta Safari 15 come parte di macOS Monterey al WWDC 2021. L’aggiornamento ha introdotto una nuova esperienza di navigazione che unifica la barra degli indirizzi con la barra delle schede. Tuttavia, poiché macOS Monterey non sarà rilasciato al pubblico fino alla fine dell’anno, l’azienda ha deciso di presentarlo al pubblico. Safari 15 è disponibile per gli utenti di macOS Big Sur e Catalina.

Non è chiaro cosa ci sia esattamente di nuovo in Safari 15.1 beta, poiché le note di rilascio sono sostanzialmente le stesse di Safari 15.0. Molto probabilmente, Apple sta lavorando su correzioni di bug e altri miglioramenti che sono già stati aggiunti a Safari in L’ultima versione di macOS Monterey beta.

Vale la pena notare che alcune funzionalità di Safari 15 come il traduttore integrato richiedono ancora macOS Monterey, quindi non potrai usarle con macOS Big Sur o macOS Catalina.

La versione di prova di Safari 15.1 può essere scaricata da un file Sito Web per sviluppatori AppleApple ha anche invitato alcuni utenti a provare la nuova versione tramite il programma AppleSeed. Tieni presente che l’installazione della versione beta di Safari 15.1 sostituirà la versione principale di Safari sul tuo Mac, quindi potrebbe non essere una buona idea se utilizzi Safari come browser Web principale.

