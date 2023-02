Apple evidenzia gli studi sulla salute dei fornelli utilizzando Apple Watch • iPhone in Canada Blog

Apple mette in risalto il lavoro all’avanguardia dei ricercatori sanitari di tutto il mondo con il tuo Apple Watch Per studiare il cuore come mai prima d’ora.

I principali oncologi pediatrici di Melbourne, in Australia, la professoressa associata Rachel Conyers e la dott.ssa Claudia Turrow, stanno studiando come il trattamento influisce sui ritmi cardiaci.

La tossicità nel trattamento del cancro può portare a disturbi del ritmo cardiaco, come la sindrome QT prolungata, che può essere pericolosa per la vita.

A causa della loro suscettibilità al QT lungo, i bambini sottoposti a trattamento antitumorale vengono regolarmente sottoposti a screening almeno una volta alla settimana con un ECG a 12 derivazioni.

Nei prossimi mesi, la dottoressa Conyers e il suo team del Murdoch Children’s Research Institute inizieranno a ricercare la sensibilità dell’app ECG di Apple Watch in 40 pazienti pediatrici e adolescenti.

Allo stesso modo, il professore della Texas A&M University Dr. Soo Min Cheung sta studiando le conseguenze sociali e sulla salute dei disastri ambientali e dei cambiamenti climatici.

Attraverso i suoi contatti nella comunità di ricerca, la dottoressa Cheung ha appreso che l’Apple Watch può aiutarla a raccogliere il tipo di dati sanitari di cui ha bisogno.

“Ho sempre desiderato essere in grado di eseguire analisi delle persone più non invasive e basate su sensori per ottenere misurazioni della salute più accurate”, afferma.

Il mese prossimo, il Dr. Cheung e il Dr. Brian Kimat Stanford Medicine inizierà a fornire ai vigili del fuoco un Apple Watch per studiare l’effetto del fumo degli incendi sulla salute del cuore.

“I vigili del fuoco trarranno beneficio da questo studio”, condivide il dott. Cheong. “Sappiamo che il fumo degli incendi influisce direttamente sulla loro salute e con uno studio come questo, saranno in grado di vedere i loro risultati in tempo reale”.

Un altro team di ricercatori dei centri medici dell’Università di Amsterdam nei Paesi Bassi sta utilizzando l’Apple Watch per studiare la fibrillazione atriale (AFib).

In futuro, hanno in programma di esplorare modi per identificare possibili opportunità di utilizzare un’app ECG per monitorare i pazienti da casa, poiché alcuni farmaci possono alterare i ritmi cardiaci.

