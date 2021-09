Apertura della concessione Triumph a Parigi

Un vasto spazio di 700 m² dove puoi trovare tutte le moto di Hinckley in tutte le loro varianti

Triumph continua ad espandersi con l’apertura di una nuova concessionaria esclusiva a Parigi e non una concessionaria qualsiasi. I metri quadrati scarseggiano nella capitale per offrire una concessione con un ampio spazio interno, il concessionario è qui installato all’uscita della Porte d’Italie, al confine con il Cremlino Bicêtre, con una vetrina esterna su 50 metri e soprattutto un enorme showroom di 600 m2.

Ciò consente di vedere tutti i modelli del marchio in quasi tutti i colori. Un punto eccezionale, soprattutto quest’anno, dove alcuni modelli semplicemente non vengono consegnati e dove è difficile entrare in una concessionaria per uscire con la propria moto.

Preparazioni con vernici personalizzate

Possiamo così trovare un centinaio di moto insieme a tutta la gamma di moto di Hinckley, dalla mitica Bonneville alle ultime Trident e Tiger, tra cui Street roadster, Speed ​​Twin e Speed ​​Triple.

Mentre il concessionario lavora sodo sui preparativi, è anche possibile scoprire gli ultimi preparativi, alcuni magnifici, che spesso combinano sobrietà e finiture di prim’ordine. La Rocket III preparata è quindi di qualsiasi bellezza senza dimenticare questa Speed ​​Triple 1200 con la sua verniciatura in nero opaco e oro (in primo piano).

100 modelli in diversi colori in showroom

Ovviamente ci sono anche tutti gli accessori ma anche l’abbigliamento per stabilire la perfetta sintonia tra il motociclista e la sua moto.

Oltre la concessione, c’è un grande laboratorio separato da un vetro traslucido per seguirne le revisioni in tempo reale. E per aspettare, puoi anche sederti nell’angolo “accogliente” e trendy con un caffè, per chiacchierare sugli sgabelli del bar o più comodamente sul divano. Da lì puoi scoprire alcuni dei preparativi o semplicemente guardare i programmi di moto in TV, o anche presto su uno schermo molto grande.

Infine c’è un’ampia area dell’usato con eventualmente 140 opportunità da scoprire durante l’anno. A volte è l’occasione per trovare la bici dei tuoi sogni quando potresti dover aspettare qualche settimana – o anche qualche mese nel 2021 – per salire sul manubrio.

L’officina per la manutenzione (e la lucidatura dopo la revisione)

Prendiamo atto di orari di apertura prolungati, poiché il negozio è aperto 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 19:00. Questa è l’occasione per incontrare Éric Guillaume al centro commerciale nuovo e usato e Aymeric e il suo team in officina, i 5 meccanici e i due ricevitori.

Personalizza la tua bici

Il bar, gli sgabelli e il divano

Abbigliamento e accessori

Informazioni utili

Concessione Triumph Porte d’Italie

2-4 Boulevard du Général de Gaulle

94270 Il Cremlino Bicêtre

94270 Il Cremlino Bicêtre Telefono: 01 77 37 35 79

Aperto dal lunedì al sabato compreso

dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 19:00

Maggiori informazioni sui concessionari Triumph