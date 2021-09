Italia: i siti naturali più belli classificati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO

FORESTE PRIMARIE E ANTICHE DI FAGGIO ITALIANO

I boschi di faggio si estendono in 12 paesi europei, in particolare in Romania e Ucraina, dove sono comparsi. Una delle ricchezze del faggio è la sua capacità di adattarsi alle diverse condizioni fisiche e climatiche. Si trova quindi nelle foreste primarie dell’Umbra sulla costa adriatica d’Italia o in Abruzzo a est di Roma. Le foreste primarie svolgono un ruolo importante nella conservazione di un’ampia varietà di flora e fauna perché per definizione non sono mai state distrutte o sfruttate dall’uomo. Dal 2007 sono stati inseriti nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.