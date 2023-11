Anschütz aggiorna le capacità radar di classe Anzac

Anschütz fornisce radar di navigazione marina all’avanguardia per il programma di modernizzazione delle fregate di classe ANZAC in Australia. Con il successo della messa in servizio dei nuovi sistemi radar marini della prima nave, Anschutz ha raggiunto un’altra pietra miliare.

Comunicato stampa dell’Anschutz I nuovi sistemi radar per le fregate della classe Anzac combinano potenti trasmettitori e ricevitori di… Terma E Radar marino NX Applicazioni di Anschütz su controllori robusti e dedicati. I radar marini estendono il classico radar di navigazione IMO ad un altro livello con la consapevolezza della situazione, consentendo ai clienti di svolgere qualsiasi attività relativa al radar, dalla navigazione alla missione. “Siamo lieti di aver stabilito un rapporto di fiducia e di successo con i nostri partner australiani e la Royal Australian Navy attraverso il successo della messa in servizio”, ha affermato Michael DeBlonte, ingegnere capo del sistema radar marittimo ANZAC presso Anschutz. “I nostri clienti sono impressionati dai vantaggi offerti dai nostri radar marini in termini di prestazioni e funzionalità tattica”. La gamma di servizi di Anschütz comprende oltre alla fornitura di sistemi radar anche lo sviluppo personalizzato, l’integrazione di sistemi, la documentazione e la formazione. “La formazione è andata bene”, ha affermato Dave Hardie di BAE Systems Australia, l’appaltatore dei sistemi radar del programma di modernizzazione della classe ANZAC. “I tirocinanti hanno anche commentato che pensavano che il controller Anschütz fosse più facile da navigare con una configurazione più logica rispetto ad altri controller che avevano provato.” Antenne Mk41 VLS e SATCOM a bordo della fregata RAN di classe Anzac HMAS Toowoomba durante la sua partecipazione a IMDEX Asia 2023. (Notizie navali) Con un’interfaccia utente intuitiva, Naval Radar NX fornisce agli operatori un’immagine radar chiara e accurata, creata utilizzando la tecnologia brevettata di soppressione e filtraggio dei disturbi. Inoltre, fornisce il tracciamento avanzato dei bersagli e la gestione dei bersagli tattici e di navigazione. Oltre a evitare le collisioni, Naval Radar NX offre funzionalità tattiche come il monitoraggio delle zone di allarme, la gestione della formazione, la guida degli elicotteri o la fusione video. L’applicazione è flessibile e può essere adattata ai casi d’uso specifici del cliente. READ Microsoft 365 Accessibility Assistant renderà leggibile il contenuto Anschütz sta fornendo i sistemi a un totale di otto fregate di classe ANZAC e ad altre strutture di prova a terra. In qualità di partner locale, la società australiana JEDS condurrà esercitazioni di manutenzione ed eseguirà la manutenzione sui sistemi radar marini ANZAC. -Finisco-

