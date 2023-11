L’iniziativa Wholesome Nintendo colloca le chiavi nelle prime posizioni per incoraggiare le persone di tutte le età a giocare

Nintendo ha annunciato una nuova utile iniziativa che metterà le console Switch ai primi posti in Giappone per attirare persone di tutte le età verso i giochi.

Come riportato SiliconeraGiochi come Dr Kawashi’s Brain Training per Nintendo Switch, Nintendo Switch Sports e Mario Kart 8 Deluxe saranno messi a disposizione degli anziani in queste strutture residenziali.

Nintendo ha iniziato l’iniziativa testando eventi su scala più piccola, ma dopo quella che ha definito una “risposta positiva” da parte degli anziani che hanno partecipato, ha deciso di espanderla a 200 centri per anziani. L’editore ha affermato che spera di cogliere maggiori opportunità per portare Nintendo Switch a più giocatori.

L’iniziativa di Nintendo per posizionare gli Switch all’interno dei centri per anziani (Credito immagine: Nintendo)

Lo Switch ha segnato il ritorno di Nintendo a un’esperienza di gioco più tradizionale rispetto a quella offerta dalle famiglie Nintendo Wii o DS, note per essere particolarmente accessibili. Giochi come Wii Sports e Dr Kawashi’s Brain Training hanno attirato coloro che non avevano particolare familiarità con i videogiochi, rendendo i loro successori su Switch scelte ovvie per portarli ai vertici delle classifiche.

Mario Kart 8 Deluxe è un’opzione più tradizionale, ma è generalmente considerato uno dei migliori giochi per Switch e anche il più popolare.

Nella nostra recensione del 10/9, IGN ha affermato: “Mario Kart 8 Deluxe è ancora un ottimo gioco e la modalità battaglia rinnovata è un ottimo motivo per prenderlo”.

Credito immagine: Nintendo

Ryan Dinsdale è un reporter freelance presso IGN. Parlerà di The Witcher tutto il giorno.