Ancora tempo per vincere le custodie per iPhone 13 Pro + di Survivor

Custodie ecologiche per iPhone 13

Per aiutare a proteggere i nuovi dispositivi iPhone 13 di Apple, Survivor ha creato un file collezione sostenibile Di lattine realizzate interamente con materiali di riciclo. Il kit ecologico è disponibile in una varietà di colori e modelli per adattarsi a tutti i livelli di protezione per i nuovi dispositivi. Oltre a ridurre le emissioni, Survivor utilizza una serie di funzioni per ridurre potenziali problemi con il tuo dispositivo.

Con fino a quattro strati di materiale protettivo in alcuni casi della nuova collezione, Survivor può difendere il tuo dispositivo da cadute fino a 20 piedi. Per impatti meno gravi, Survivor utilizza un materiale resistente ai graffi per mantenere la tua custodia come nuova nel tempo. Questo materiale diffonde anche un rivestimento antimicrobico per proteggere te e il tuo dispositivo dall’interazione con batteri nocivi. Ognuna delle nuove custodie funziona perfettamente anche con MagSafe e altri metodi di ricarica wireless. controlla il set completo attualmente.

