Il iOS 15.2 Seconda versione beta Aggiunge un interruttore per posizionare la macro su un file iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro‌ Max quando Auto Macro è disabilitato in Impostazioni, che consente agli utenti di disattivare manualmente la modalità Macro direttamente dall’app Fotocamera quando si avvia automaticamente.



La nuova funzionalità, individuata per la prima volta da Aaron Zulu, presenta un’icona a forma di fiore nella parte inferiore sinistra dello schermo quando la fotocamera è abbastanza vicina all’oggetto da attivare la modalità macro. Gli utenti possono quindi fare clic sull’icona del fiore per disabilitare e riattivare la modalità macro.

Per ottenere la nuova opzione di commutazione, gli utenti devono andare su Impostazioni, andare su Fotocamera e disattivare la macro automatica. Quindi, quando è abbastanza vicino a un oggetto, l’interruttore a levetta apparirà automaticamente. Ci sono anche nuove impostazioni per le macro a mantenimento automatico.

Per impostazione predefinita, ‌iPhone 13 Pro‌ passa automaticamente alla modalità macro quando è abbastanza vicino a un oggetto, il che significa che la modalità macro a volte si attiva in condizioni indesiderate. Il nuovo interruttore è un enorme miglioramento rispetto all’implementazione esistente in iOS 15.1, in cui gli utenti devono accedere all’app Impostazioni per disattivare completamente la modalità macro se vogliono disabilitarla temporaneamente.

Viene introdotta anche la seconda versione beta di iOS 15.2 Una serie di altri miglioramenti, come i vecchi contatti, trova Verifica la presenza di elementi mancanti, connessioni di sicurezza e altro. Questi miglioramenti si aggiungono a Caratteristiche della prima versione beta di iOS 15.2, che include un rapporto sulla privacy dell’app, un tweak di emergenza SOS e un riepilogo delle notifiche riprogettato.