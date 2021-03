Domenica pomeriggio ci sono state diverse esplosioni in una caserma militare di Bata, città della Guinea Equatoriale, nell’Africa centro-occidentale: la televisione nazionale TVGE, citando informazioni ottenute da un funzionario del ministero della Salute, ha detto che i morti sono 20 e i feriti più di 600. Il presidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema, ha detto che «l’impatto delle esplosioni ha causato danni in quasi tutte le case e gli edifici di Bata», mentre una radio locale, Radio Macuto, ha detto che gli abitanti nel raggio di 4 chilometri sono stati fatti evacuare dalla protezione civile for every timore che i fumi rilasciati dalle esplosioni siano tossici. Secondo il ministero della Salute, inoltre, ci sarebbero ancora dispersi sotto le macerie.

Le esplosioni sono avvenute attorno alle 16 di domenica (stessa ora italiana) e secondo

Nguema sono point out causate dalla «gestione negligente della dinamite».

Se ha contabilizado hasta ahora, un whole de 5 explosiones Protección civil está evacuando a la población a un radio de 4km “Los humos pueden ser nocivos (radioactivos)” pic.twitter.com/dojoxMCNYb — Radio Macuto (@radiomacutonet) March 7, 2021