Allerta meteo: allerta per neve, grandine, allagamenti e allagamenti

Allarme neve, freddo estremo, allagamento e allagamento

Da lunedì 8 febbraio alle 12:00 a mercoledì 10 febbraio alle 9:00

Atteggiamento

La depressione che ha afflitto il nord e il nord-est della Francia tra domenica e lunedì sta gradualmente svanendo. Stiamo ora osservando un secondo piano che arriverà martedì a mezzogiorno sul Golfo di Biscaglia settentrionale (988 hPa). Ciò sarà accompagnato da un disturbo attivo, che si avvicinerà alla Bretagna alla fine della mattinata e invaderà il nord-ovest nel pomeriggio. Poiché incontrerà aria fredda proveniente dal Benelux, provocherà una nevicata abbastanza ampia in Bretagna, a sud della Normandia, a nord del Pays de la Loire prima di raggiungere il centro della Val de Loire e poi a sud. In serata dall’Ile-de-France e dalla Borgogna settentrionale.

Nota

Questo lunedì alle 12:00C’è ancora qualche leggera o moderata nevicata in Lorena e Franca Contea e qualche patatina da Hauts-de-France a Ile-de-France. Nella pianura alsaziana, pioggia e neve si mescolano. Nel sud-ovest le piogge sono da deboli a moderate. Questa mattina abbiamo notato tra 1 e 5 mm. Infine, un forte freddo ha colpito il Nord-Pas-de-Calais, a -4 ° C, a Lille e Arras.

Sono le 9 di mattinaSi possono osservare leggere nevicate dal Nord-Pas-de-Calais alla Champagne-Ardenne. Sono supportati un po ‘di più in direzione di Lorraine e French Comte. Abbiamo osservato 1 cm di neve al suolo a Lille (59) e Saint-Quentin (02), 2 cm a Charleville-Messier (08) e Epinal (88), 3 cm a Belfort (90), 4 cm a Langres ( 52) e 5 cm in Luxeuil (70). Le gelate più forti sono state osservate in Hauts-de-France con -3 ° C ad Amiens (80), -4 ° C a Lille (59), Aras (62), Vervins (02) e Saint Quentin (02), -5 ° C nei Feudi (62).

Per quanto riguarda le inondazioni e le inondazioni, la situazione si sta generalmente stabilizzando o si sta ritirando nella maggior parte dei fiumi del centro-ovest e sud-ovest. A Saintes, dopo aver toccato i 6,18 metri a fine notte, la recessione è appena iniziata a 6,15 metri alle 9 del mattino. Il fiume Loira a Ponts-de-Cé ha raggiunto un altopiano di 4,65 m.

si è evoluto

Questo pomeriggio, La nevicata si calmerà dal Nord-Pas-de-Calais allo Champagne. Saranno ancora in Lorena, Alsazia e Comte nel primo pomeriggio prima di evacuare alla fine del pomeriggio. Nel sud-ovest e lontano da Lion’s Bay, la pioggia continuerà, ma l’accumulo di pioggia non causerà grandi inondazioni.

Stanotte e notte Si verificheranno nevicate. Alcune precipitazioni influenzeranno la forma delle piogge nel centro-est e sud-est. La maggior parte della pioggia continua cadrà nella parte occidentale della Corsica.

martedì mattinaLa turbolenza si manifesta intorno alle 9-10 del mattino in Finistere e Morbihan e dà moderate nevicate che resiste al suolo con temperature prossime a 0 ° C.

martedì seraIl tumulto invade la Bretagna e il Pais de la Loire. Dà moderate nevicate sulla Bretagna e sul nord dei Pays de la Loire. Con la brezza di nord-est, possono formarsi piccole nevicate in luoghi in campagna. Da Nantes ad Anjou, quando l’aria si raffredda, pioggia e neve si mescolano, e piove anche solo in direzione della Vandea. Alla fine del pomeriggio, la neve aveva raggiunto la Normandia meridionale e la regione del Centro Val de Loire, con neve caduta a nord della linea Tours-Jean e pioggia a sud, per quanto riguarda l’aria più fresca.

Di notte, dal martedì al mercoledì La turbolenza della neve si estenderà su un asse che si estende dalla Bretagna meridionale e dalla Valle della Loira fino alla Lorena e all’Alsazia, passando per il centro della Val de Loire, a sud dell’Ile-de-France, nella Champagne meridionale e nella Borgogna settentrionale. Le nevicate saranno moderate ma abbastanza permanenti.

mercoledì mattinaLa neve continuerà a cadere nelle pianure a nord-est, mentre una netta calma si verificherà da ovest verso il centro.

Ecco le caratteristiche di questo episodio di maltempo:

Si prevede che l’altezza della neve sarà ampia per le aree non abituate alla neve. aspettiamo Da 5 a 10 cm in media e 15 cm localmente In Bretagna, nel nord dei Pays de la Loire (Mayenne e Sarthe) e nel centro della Val de Loire (Loire et al. Cher, Or-et-Loire). Altrove, l’altezza della neve sarà generalmente compresa tra 1 e 5 cm.

– Il vento di nord-est sarà forte e convoglia la neve soffice preferita Neve In alcune aree protette.

Con temperature leggermente negative durante la notte da martedì a mercoledì, la neve si manterrà bene al suolo e Formazioni di ghiaccio Può verificarsi in alcuni punti.

Temperature estremamente basse di lunga durata nel Nord-de-Pas-de-Calais e Somme senza disgelo per tutta la settimana e temperature che talvolta scendono fino a -10 ° C nei terreni innevati.

