L’intelligenza artificiale può prevedere la demenza futura leggendo il tuo viso

Il Propagazione a partire dal malattia mentale E disturbi associati come Il morbo di Alzheimer Cresci. forte la malattia È associato a queste disfunzioni. È quindi imperativo che la comunità biomedica sviluppi test diagnostici affidabili, Invasivo E a costi ridotti. Questo è ciò che gli scienziati dell’Università di Tokyo stanno cercando di sviluppare utilizzando Intelligenza artificiale In un recente studio Pubblicato sulla rivista invecchiamento.

Dei cinque modelli testati in oltre 250 partecipanti, divisi in due gruppi (sani, pazzi), uno ha dimostrato una capacità predittiva particolarmente accurata di prevedere l’esito del test di Wollstein – il test di valutazione standardizzato Funzioni cognitive E la capacità di memoria di una persona – soggetti dell’esperienza. Sorprendentemente, mentre la demenza è un disturbo che è più probabile che si verifichi con l’età, l’algoritmo fornisce risultati predittivi molto migliori attraverso l’analisi facciale, piuttosto che informarlo della variabile dell’età.

La demenza e i disturbi associati come il morbo di Alzheimer sono in aumento. © Orawan, Fotolia

Ciò dà credito all’ipotesi che nelle nostre espressioni facciali siano presenti informazioni importanti per rilevare la demenza. Tuttavia, sarebbe interessante, per maggiori dettagli, condurre studi con algoritmi di tipo Processo decisionale sugli alberi forestali, Per determinare se una variabile faccia è davvero una variabile importante nella previsione dell’algoritmo. Continua.