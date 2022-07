mercoledì 13 luglio

Sopron: Aline Tavernier brilla in Engadina

Aline Tavernier di Neuchâteloise e la sua partner francese Julia Moustakir sono ancora in gioco nel circuito principale di nuoto di Ötillö. Il duo è arrivato secondo sulla tappa grigionese, il 9 luglio in Engadina, dopo uno sforzo di 5h40’50”, a mezz’ora dai vincitori. /rosso

Lunedì 11 luglio

Nuoto: Ilan Jagenpin due volte in semifinale

Due nuotatori Red-Fish Neuchâtel hanno partecipato ai Campionati Europei Junior, che si sono conclusi questo fine settimana a Bucarest.

Nella sua seconda partecipazione, Ilan Jagenpin si è qualificato due volte per le semifinali. Si è piazzato 13° sia nella 50 che nella 100 Butterflies, firmando i due nuovi migliori (24″ 52 e 54″ 37).

Nel suo primo anno da junior, più piccola della maggior parte dei suoi avversari, Manon Richard ha battuto il suo meglio nei 100 metri farfalla (1’03”44, 31°). Si è piazzata 24° nei 50 dorso (30”20), 30° nei 100 dorso (1’05”67) e 25° nei 200 dorso (2’21”05). / COMM ESA

Ilan Janibin ha confermato a Bucarest. Foto: SP

Auto: i residenti di Neuchatel brillano a Misano

Un weekend di grande successo per i piloti di Neuchâtel sulle piste italiane. Per il terzo round della Ultimate Cup Series, Christophe Horney ha ottenuto tre vittorie consecutive al volante della formula Renault 2.0. Guida il campionato nella sua classe.

Nella classe regionale di Formula 3, David Coleman (anche lui del Neuchatel Sports Promotion Team) è arrivato terzo in gara due. Per quanto riguarda Bevaisan Loris Kyburz (Team Graff), dopo aver firmato per due posti, è arrivato secondo nella terza gara. / COMM ESA

Golf: il giovane Neuchatel brilla in Finlandia

Il giovane Neuchateloa Marius Dobraz è arrivato secondo nella M14 dei Campionati Internazionali Juniores svoltisi in Finlandia tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

Lo scorso fine settimana è arrivato 15° in un altro torneo internazionale under 14 in Belgio. Era meglio del reddito da cinque svizzeri. / COMM ESA