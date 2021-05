Al-Bustani firma un’IA che rileva il Coronavirus in 50 secondi

Attraverso il programma di intelligenza artificiale sviluppato dal Cerrahpaşa Medical College (İÜC) dell’Università di Istanbul, dall’Università Sabancı e dall’Istituto Nazionale di Misurazione TÜBİTAK per l’uso nella tomografia computerizzata (CT), il coinvolgimento del coronavirus (Covid-19) nel polmone può essere rilevato con una precisione del 95% in 50 secondi.

Facoltà di Medicina a Jarrah Pasha, Capo del Dipartimento di Radiologia Prof. Dott. Per quanto riguarda il programma nazionale di intelligenza artificiale, Osman Kyzil Kilic ha dichiarato: “Con il programma sviluppato, ora siamo stati in grado di sviluppare un sistema con una precisione del 95% di circa 50 secondi, per informarci della presenza di risultati positivi per Covid in il paziente in quel momento. È stato preso e dato un rapporto preventivo al medico e ha allertato il medico. “.

Kyzyl Kilic ha detto che 8 persone della Facoltà di Medicina Jarrah Pasha e 5 persone dell’Università Sabancı hanno contribuito al progetto: “Lo scopo principale qui è diagnosticare rapidamente il paziente, fare la diagnosi corretta, fare la diagnosi corretta sulla base del paziente, sotto forma di una diagnosi personalizzata. “Il programma potrebbe essere sviluppato. Più in generale, può essere utilizzato per lo screening del cancro del polmone, la scansione dei noduli, la mammografia e il cancro al seno. Quello che ha cercato di fare con tutti questi programmi è stato quello di rendere più rapida la diagnosi corretta per i pazienti “.

Membro della Facoltà del Corso di Laurea in Informatica e Ingegneria dell’Università Sabanci, Prof. Dott. Berrin Yanıkoğlu Yeşilyurt ha affermato che IÜC e TÜBİTAK National Metrology Institute hanno iniziato a lavorare insieme dopo che hanno avuto un’idea comune e sviluppato questo sistema in 8-9 mesi.

Assistente radiologo interventista. Dott. Anche Sisur Samanji fa parte del team che ha sviluppato questo importante programma di intelligenza artificiale.

Il programma risulta essere interamente locale e nazionale, Assoc. Dott. Samanji ha sottolineato che consente ai pazienti di diagnosticare Covid senza lasciare la stanza della TC.

Assistente. Dott. Samancı ha dichiarato: “Questo programma è un programma nazionale di intelligenza artificiale sviluppato congiuntamente dal Cerrahpaşa Medical College dell’Università Sabancı dell’Università di Istanbul e dall’Istituto di metrologia TÜBİTAK. Fornisce un avviso entro 50 secondi dalla TAC. Le condizioni del paziente possono essere immediatamente diagnosticate con malattia Covid. prima di lasciare una stanza Tomografia computerizzata. Pertanto, il trattamento può essere eseguito molto presto. Può rilevare Covid anche in una TAC di un tumore polmonare. Grazie a questo programma, possiamo rilevare il rilevamento di Covid anche in aree millimetriche dei polmoni. Quando Covid è sospetto, il programma ci avverte in rosso Caratteristica “Per noi, questo programma è il tempismo. Ci può apparire molto rapidamente e con una precisione del 95 per cento. È un programma completamente locale e nazionale”.