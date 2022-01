Agenzia stampa degli Emirati – Il Ministero della Salute saudita annuncia 4.738 nuovi casi di COVID-19, con 4.973 guariti

Il ministero della Salute ha segnalato due nuovi decessi, portando il bilancio delle vittime in Arabia Saudita a 8.929.

