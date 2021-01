Abdel-Latif: Il “divorzio” è stato fatto con l’allenatore italiano Massimo Carrera

Massimo Carrera è ormai passato ufficiale AEK. E annunciando, la federazione ha annunciato un “divorzio” con l’allenatore italiano.

“PAE AEK annuncia il completamento della sua collaborazione con Massimo Carrera.

Il tecnico italiano ha completato ieri 50 presenze in panchina per la nostra squadra, stabilendo un record di 27 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte. Ha assunto la guida tecnica dell’AEK circa un anno fa e si è seduto per la prima volta sulla panchina giallorossa il 14 dicembre 2019 nella partita contro Xanthi.

Sotto la sua supervisione tecnica, l’AEK è arrivato terzo in Premier League lo scorso anno e ha partecipato alla finale della Coppa di Grecia, dove ha perso contro l’Olympiacos, mentre è tornato nei gironi del Campionato Europeo dopo essersi qualificato contro il Wolfsburg e aver partecipato in Germania. European League quest’anno.

PAE AEK ringrazia Massimo Carrera per il suo contributo alla nostra squadra e gli augura ogni successo nel continuare la sua carriera di allenatore.“.

