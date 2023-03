7 studenti ghanesi vincono premi alla conferenza Model United Nations a New York

Sette studenti della Senior High School (SHS) hanno ricevuto premi per la loro performance alla Altitude Model United Nations Conference, 2023 appena conclusasi a New York, USA.

Dei sette vincitori, due hanno ricevuto il premio del segretario generale mentre cinque hanno ricevuto il premio per il miglior miglioramento della conferenza.

Robert C. Arthur, dell’Adisadel College e Selorm K. Kumodor, dei Presbyterian Boys, Legon (Presec), entrambi delegati in rappresentanza della Cina, hanno ricevuto il Premio del Segretario Generale.

Willett Coffey, delegato cinese di Wesley Girls; Obaapa Nyamekye e Lois Ashong Mettle, entrambi delegati per l’Iran della Christian High; Anche Noella Ayesu, delegata della Croazia della Achimota Senior High School e Nana Ama Yeboah, delegata della Croazia della Legacy Girls Senior High School, hanno vinto il premio per il miglior miglioramento della conferenza.

Questi sette studenti facevano parte di un gruppo di 29 studenti del Ghana, che hanno partecipato alla Model United Nations Elevated Conference del 2023.

I paesi sono stati incaricati di rappresentarli alla conferenza in linea con le procedure delle Nazioni Unite e di discuterli su vari argomenti durante le sessioni del comitato.

I delegati erano presenti al Comitato sociale, umanitario e culturale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), all’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e ai comitati del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP).

Ciò ha dato loro l’opportunità di condividere le loro idee e soluzioni a problemi come l’insicurezza alimentare, il cambiamento climatico e la crisi energetica; Sicurezza Digitale nel Metaverso; Le conseguenze sociali, umanitarie e culturali dell’invasione russa dell’Ucraina sono tra le altre questioni urgenti

In un’intervista, Sellrum K. Commodoro, uno dei delegati partecipanti del PRESEC, “L’incontro con altri delegati da tutto il mondo è stato emozionante e informativo, e le interazioni con diplomatici e dignitari sono state molto stimolanti”.

Gli studenti facevano parte della delegazione delle Life-Link Friendship Schools, pioniere delle conferenze Model United Nations in Ghana.

La 2023 Elevated Model United Nations Conference è una delle tante conferenze internazionali Model United Nations a cui Life-Link Friendship Schools ha partecipato negli ultimi 20 anni.

Parlando dei premi, Ernest Gemma-Dankoh, direttore esecutivo di Life-Link Friendship Schools, ha affermato che l’esperienza fa parte di uno sforzo per introdurre i giovani studenti ghanesi alla diplomazia a livello delle Nazioni Unite e per sviluppare capacità di parlare in pubblico e di dibattito mentre si lavora in rete con altri studenti provenienti da diverse background negli Stati Uniti.

Gli studenti provenivano da varie scuole secondarie tra cui Presbyterian Boys Senior High School, Achimota High School, Mfansipim High School, Wesley Girls High School, Adisadel College, Christian High, St. Scuola secondaria superiore di Accra.

Come parte delle loro attività, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare la sede delle Nazioni Unite, l’Alto Commissariato del Ghana a New York, il Rockefeller Center, la Statua della Libertà e Times Square a New York City.

