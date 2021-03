6 Nazioni 2021. Una piccola Inghilterra batte l’Italia: tutte le prove del match IN VIDEO

L’Italia è stata coraggiosa, ma ha perso a Twickenham contro l’Inghilterra (41-18).

Vice-campione del mondo, ilInghilterra balbetta ancora il suo suono Rugby all’inizio dell’anno 2021. Sconfitta la scorsa settimana a casa dalla Scozia (6-11) con sorpresa di tutti per il loro ingresso nel Torneo 6 Nazioni 2021, il XV de la Rose ha reagito contro il‘Italia a Twickenham (41-18), ottenendo il bonus offensivo, ma non rassicurandosi completamente nel suo gioco.

È stata addirittura l’Italia a mandare la prima emozione al Tempio del rugby, che suonava vuoto a causa della seduta chiusa. Dopo un ottimo inizio, Montana Ioane ha segnato la prima meta del gioco dopo una buona serie di vittorie (2e). Alle corde, l’Inghilterra, goffa e priva di ispirazione, faceva affidamento sulle sue individualità. Dopo una prova di Jonny Hill (13e) in forza, Anthony watson, uno dei pochi a galleggiare, ha dato il vantaggio alla sua squadra (25e), prima Jonny può non segnare come un funambolo poco prima della sosta (20-8).

L’intercettazione fatale di Watson

Semplice, l’Italia è tornata dagli spogliatoi con le stesse intenzioni. Giocosa, è stata crocifissa da un’intercettazione di Watson (49e), aumentando così un divario definitivo nel quadro di valutazione.

🏉🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 È FINITO! Senza essere appariscente, l’Inghilterra ha vinto con il bonus offensivo contro una coraggiosa squadra italiana #ENGvsITA # 6Nazioni pic.twitter.com/F3yvLBEa53 – ACT Rugby (@acturugby) 13 febbraio 2021

Dopo il grave infortunio di Jack Willis, che aveva appena segnato una meta, Thomas allan ha concluso una buona combinazione dopo la mischia (65e) e premiato così le lodevoli intenzioni degli italiani. Alla fine della partita sono falliti subendo un’ultima metaEliott Daly (68e). 41-18, punteggio finale e 8 mete registrate in una partita piacevole ma che richiederà comunque molto lavoro da parte del tecnico inglese Eddie jones.