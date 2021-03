Da Toleman ad Alpine, 40 anni di storia della squadra di F1

Toleman (1981-1985)

In origine c’era la stalla Toleman. Fondata negli anni ’70 da due fratelli, Ted e Bob Toleman, industriali britannici specializzati nel trasporto stradale internazionale, è entrata in F1 nel 1981 dopo aver ottenuto il successo in F2. Le cose non stanno andando altrettanto bene da quando in cinque stagioni e 57 Gran Premi, Toleman ha solo una pole e tre podi. Nessuna vittoria quindi per la squadra britannica, il cui miglior piazzamento in campionato è un 7 ° posto nel 1984.