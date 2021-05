484,2 milioni di euro in aiuti dall’Unione Europea a 20 Paesi per combattere l’epidemia e …

La commissione per il bilancio ha votato a favore dell’assistenza dell’Unione europea alle catastrofi naturali in Francia, Grecia e in un totale di 20 paesi nel contesto dell’emergenza sanitaria.

Lunedì, i membri della commissione per il bilancio hanno approvato il progetto di relazione di Eder Jardizapal (socialisti spagnoli) con 38 voti favorevoli, uno contrario, senza alcuna astensione dal voto, per mobilitare il Fondo europeo di solidarietà (FSUE). Si prevede che un totale di 20 paesi forniranno assistenza relativa a disastri naturali ed emergenze di salute pubblica a causa del COVID-19 nel 2020.

Supporto nell’affrontare l’epidemia

397,5 milioni di euro di aiuti dell’UE contribuiranno agli sforzi di 17 Stati membri e 3 paesi candidati (Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo , Romania. Spagna, così come Albania, Montenegro e Serbia) per proteggere la salute pubblica e curare il Coronavirus.

Questi fondi finanzieranno parte della sua spesa pubblica in attrezzature mediche e di protezione personale, sostegno finanziario di emergenza per i cittadini e misure per prevenire, monitorare e controllare la diffusione della malattia. La Croazia, la Germania, la Grecia, l’Ungheria, l’Irlanda, il Portogallo e la Spagna hanno già richiesto una parte del contributo TAEE totale erogato.

Ulteriori informazioni e una ripartizione del sostegno finanziario per paese sono disponibili nella bozza di relazione. Gli importi completi, inclusi gli anticipi precedenti, sono riportati nella tabella seguente:

Disastri naturali in Grecia e Francia

Il pacchetto di aiuti di 86,7 milioni di euro è composto da:

59,3 milioni di euro alla Francia, dopo i gravi danni causati dall’uragano Alex nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra nell’ottobre 2020

• 21,6 milioni di euro alla Grecia, in relazione ai danni causati dall’uragano mediterraneo Janus nel settembre 2020

• 3,3 milioni di euro per la Grecia centrale, gravemente colpita dalle inondazioni dell’agosto 2020

• 2,5 milioni di euro per la Grecia a sostegno delle misure di emergenza e ripresa dopo il catastrofico terremoto che ha colpito le isole di Samos, Ikaria e Chios nell’ottobre 2020.

La Francia e la Grecia hanno già registrato progressi su questi incidenti nelle rispettive regioni.

Una volta che il Parlamento europeo approverà l’aiuto finanziario nella riunione del 17 e 20 maggio, verranno erogate le somme finali. Il consiglio lo ha approvato il 23 aprile.

TAEE è stato creato in seguito a gravi inondazioni nell’Europa centrale nell’estate del 2002, principalmente per assistere i paesi ammissibili con operazioni di emergenza e ripristino di emergenza. Tra il 2002 e il 2020, TAEE ha mobilitato un totale di oltre 6,5 miliardi di euro per interventi in 96 situazioni di disastro in 23 Stati membri e in un paese in via di adesione.

In caso di catastrofi naturali locali e su vasta scala, i finanziamenti possono essere utilizzati per misure di emergenza e di riabilitazione di base, come la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la protezione dei residenti, la sicurezza delle infrastrutture preventive e la protezione del patrimonio culturale, nonché le imprese di pulizia. .

TAEE è uno speciale strumento di solidarietà confezionato in base alle domande e alla sua valutazione di ammissibilità. Nel prossimo periodo di programmazione 2021-2027, farà parte della riserva di solidarietà e per aiuti d’urgenza di nuova costituzione.

Nel 2020, nell’ambito della Coronavirus Investment Initiative, il regolamento dell’AIEA è stato modificato per includere le principali emergenze di salute pubblica nell’ambito del fondo, il che significa che i costi associati alla pandemia COVID-19 sono ammissibili per il sostegno del TAEE.