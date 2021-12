17 delle citazioni più stimolanti dello sceicco Mohammed del 2021 – La donna degli Emirati

Mentre un altro anno volge al termine, stiamo celebrando un altro anno di notevole leadership negli Emirati Arabi Uniti sotto le spoglie di Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai.

Quest’anno ha visto molti risultati sorprendenti per gli Emirati Arabi Uniti, tra cui l’accoglienza dell’Expo 2020 a Dubai, la riuscita ripresa dalla pandemia di COVID-19 e un anniversario molto importante: i 50 anni degli Emirati Arabi Uniti.

Con ciò, esaminiamo alcune delle citazioni più stimolanti dello sceicco Mohammed per tutto il 2021 e attendiamo con impazienza un prospero anno nuovo negli Emirati Arabi Uniti nel 2022.

Oltre 50 anni dagli Emirati…

“Cinquant’anni fa, abbiamo fatto un sogno… il sogno di costruire un Paese, una Patria, un popolo unito, una Patria per tutti e un Paese che avrebbe giocato il campionato nello stesso campionato dei migliori Paesi del mondo.

Quello che allora sembrava un sogno lontano, oggi è apparso come una patria forte e orgogliosa, una patria sicura e indomita.

Dopo 15 anni di ascesa…

Abbiamo lavorato per realizzare la visione di mio fratello, il capo di stato, che Dio lo protegga. Abbiamo fatto del nostro meglio per servire il popolo della Federazione”.

Nella prima riunione di gabinetto del 2021…

E alla fine della prima riunione del Gabinetto degli Emirati Arabi Uniti nel 2021, durante il nostro cinquantesimo anno, abbiamo affermato che continueremo i nostri sforzi e che il cammino di ripresa non si fermerà. La protezione della salute continuerà ad essere la nostra priorità assoluta e quest’anno la nostra società batterà con entusiasmo verso il futuro”.

Nella giornata mondiale delle malattie tropicali trascurate…

“Gli Emirati Arabi Uniti non saranno fermati da nulla nella marcia umanitaria globale”.

La sonda Hope entra in orbita su Marte…

“Con un tasso di successo del 50 percento; sebbene il tasso di fallimento sia del 50 percento, penso che il successo sia alla nostra portata. Dico, anche se non possiamo entrare in orbita, abbiamo già fatto la storia. Questo è il punto più lontano nel universo che gli arabi raggiungono attraverso la loro storia”.

Nella giornata internazionale della donna…

“Celebriamo le straordinarie capacità e i risultati delle donne in tutto il mondo. Nell’ultimo anno, la pandemia di Covid-19 ha anche dimostrato come la forza, il coraggio e la leadership delle donne siano parte integrante della salvaguardia del presente e del futuro degli Emirati Arabi Uniti”.

Sullo spirito degli Emirati…

“Non siamo rimasti a guardare durante la pandemia e non smetteremo di andare avanti. È questo spirito che ha reso gli Emirati Arabi Uniti i primi a livello globale nella capacità del governo di adattarsi ai cambiamenti imposti dalla pandemia”.

In occasione della festa della donna degli Emirati…

Ci congratuliamo con la madre degli Emirati Arabi Uniti, Sheikha Fatima bint Mubarak, che Dio la protegga, per i suoi sforzi nei decenni. Ci congratuliamo con le figlie degli Emirati per i risultati che hanno realizzato e per i mattoni che hanno costruito, e ci congratuliamo con il popolo degli Emirati per una società più stabile e coesa mentre entriamo nei nuovi 50”.

Sulla gestione delle crisi durante la pandemia…

“La gestione delle crisi crea opportunità e le crisi di gestione distruggono i guadagni. Mentre l’economia globale si è ridotta del 4% e il commercio internazionale è diminuito del 20% nel 2020, gli Emirati Arabi Uniti hanno creato oltre 248.000 posti di lavoro in più settori”.

Quando Sua Altezza lo sceicco Mohammed ha incontrato l’emiro del Qatar…

“Il destino del Golfo è uno. Era e rimarrà, che Dio protegga il nostro popolo”.

Sulla risposta degli Emirati Arabi Uniti all’epidemia…

Gli Emirati Arabi Uniti hanno lavorato come una squadra durante la pandemia di Covid-19. Il risultato è un vantaggio globale nell’affrontare l’epidemia”.

Sulla partecipazione alla cerimonia di laurea della Mohammed bin Rashid School of Government…

“Il progresso dei paesi non avviene per caso ma piuttosto con corretta scienza, comprensione e dedizione”.

Nella sfida della lettura araba…

“La lettura rimarrà il nostro scudo contro i tempi difficili”.

Sui risultati dell’ASDA’A BCW Arab Youth Survey…

“Diciamo che gli Emirati Arabi Uniti sono il paese di tutti e la casa di tutti, e le nostre esperienze rimarranno a disposizione di tutti e le nostre relazioni rimarranno positive con tutti”.

All’Expo 2020…

“Ti ho raccontato la storia di come prospereremo. Riempiremo i nostri libri di storia di premi e successi. Saremo sulla scena mondiale. Avremo a che fare con persone di ogni ceto sociale. Proprio come siamo riusciti in passato, noi lo farà in futuro».

Sulla posizione dell’UNESCO in occasione della Giornata Nazionale…

“L’UNESCO ha adottato la Giornata nazionale degli Emirati Arabi Uniti come “Giornata internazionale del futuro”. È un grande riconoscimento della lungimiranza e della capacità degli Emirati Arabi Uniti di pianificare il futuro”.

Nel giorno dei martiri…

“Ricordiamo i nostri eroi che hanno sacrificato le loro vite per il loro paese. Sono le persone di gloria e dignità. Non li dimenticheremo mai”.

