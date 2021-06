10 cose da sapere sulle maglie di Euro 2021

La Repubblica Ceca e il tiglio

Puma realizza outfit per la Repubblica Ceca dal 1996. Per Euro 2021, il fornitore di attrezzature si è ispirato alla foglia di tiglio per immaginare la maglia da casa per la selezione ceca. “Il tiglio è considerato l’albero nazionale della Repubblica Ceca, sottolinea il dottor Petr Janeek, vicedirettore dell’Istituto di etnologia dell’Università Charles-de-Prague. Su circa 4.000 alberi protetti dallo Stato, 2.000 sono tigli”.