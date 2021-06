L’agenzia di marketing influence Ykone acquisisce l’italiana MB New Media Agency

Ykone continua ad espandersi. Attore importante nell’influenza del marketing, l’azienda francese, che negli ultimi anni ha continuato ad espandersi a livello internazionale, ha appena rilevato il suo concorrente italiano MB New Media Agency, dando vita a un polo strategico in Europa. Ha fuso la sua controllata milanese con la società transalpina, di cui ha acquistato il 51% delle quote, per un importo che non è stato reso noto, creando la nuova entità Ykone Baldi.





Da sinistra, Enrico De Finis, Angela Masiero, Olivier Billon e Matteo Baldi – Ykone Baldi

Le due società sono infatti molto complementari e si arricchiranno reciprocamente da questa fusione. Fondata a Parigi da Olivier Billon nel 2008, Ykone è di proprietà dal 2018 del gruppo TF1 tramite il sito AuFeminin all’interno dell’entità Unify. L’azienda, che supporta i brand nella progettazione e implementazione delle loro strategie di influenza, è ora presente, oltre Parigi e Milano, a New York, Berlino, Tunisi, Dubai, Abu Dhabi, Bangalore, Hong Kong, Shanghai e Singapore.

È noto soprattutto grazie alla sua piattaforma interna di digital influencer marketing, denominata Campaygn, che consente ai suoi clienti – principalmente marchi di lusso come L’Oréal, LVMH, Chopard o Nespress – di monitorare e gestire le campagne in tempo reale sui social network, ottimizzando budget e ritorni sugli investimenti. In questo primo trimestre del 2021 ha registrato un aumento del fatturato del 48%.

L’approccio analitico di Ykone, ma anche la sua capacità creativa e il suo network strategico consentiranno al suo partner italiano di rafforzarsi e svilupparsi a livello internazionale, passando da 30 a 100 dipendenti. Co-fondata a Milano da Matteo Baldi, Enrico De Finis e Angela Masiero, molto conosciuti in Italia, MB New Media ha una significativa capacità produttiva e di gestione dei talenti, una risorsa che manca a Ykone. Così la sua sezione Bold Management, dedicata a questa attività e gestita da Enrico De Finis, sarà integrata nel gruppo Ykone e distribuita a livello internazionale.

“L’acquisizione di MB New Media Agency segna un passo importante per Ykone e per la sua espansione internazionale. Questa fusione con una delle agenzie più all’avanguardia e rinomate di Milano, la seconda capitale della moda, ci consentirà di supportare al meglio i marchi in l’attuazione delle loro strategie di comunicazione globale”, commenta Olivier Billon in un comunicato stampa.