中國綠色經濟超出西方想像，你識條鐵咩！ | 博客文章

在西方眼中所願見的一個數字——中國溫室氣體排放量2019年佔全球的27%，排放量最大；美國佔11%，排行第二——中國又超越美國；說好中國争取2060年前實現碳零排放，有希望嗎？
美國榮鼎集團月初發表演算資料︰「中國的碳排放量30年來增長了兩倍多。」不過，以人均排放量方面，中國遠低於美國。有環保少女之稱，來自18歲瑞典的通貝里（Greta Thunberg）差不多同一時間配合報告，高調向中國挑機︰「除非中國徹底改變環保方針，否則我們無法解決氣候危機。」她一再強調的是「中國碳排放超過所有發達國家總和。」
Greta Thunberg Twitter 圖片
習近平去年9月在聯合國大會表示：「中國將提高國家力度，採取更有效政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和（零排放）。」習近平又指出，新冠疫情啟動了我們，人類需要一場自我革命，加快行程綠色發展方式和生活方式。
一座世界工廠要熄火停工才可以「零排放」，中國可以做到嗎？中國近年全力投入智能汽車，智慧城市、AI物聯網建設，開發新能源、新材料，理論上可以大大幅減排，不過，中國過去的經濟模式是開發鄉村，建廠生產推動城市化，以GDP增長為目標，這樣的中國才可以成為目前世界第二經濟體，中國不排放，偌大一片經濟落後的地方和人口，如何爭取生活改善？西方不少人懷疑習近平開空頭支票。不過，中國未來30至50年的綠色經濟已經有了構思，請看以下的故事。
「我這次在藏區，無論是甘孜州還是昌都，跟當地幹部交流時都強調我的關注點，不同海拔高程的晝夜溫差，這種地理條件、氣候和降水，當地的物種品質跟平原之間的差別等。比如，他們生產一種葡萄酒，就是高原葡萄酒，是北緯30度的葡萄帶生產的高原葡萄，其實叫做高山葡萄，這種葡萄的糖份沉積大大高於平原地帶，因為晝夜溫差大，糖份、養份都很高。於是，海拔高度就成了它的題材，當地海拔是3411米，葡萄酒的名字就叫做3411 ，賣3411塊一瓶，走的就是高端路線。這意味著他們把空間資源變成了品牌資源，然後變成價格收益。」
這是農業經濟專家、人民大學教授溫鐵軍去年一篇報告式文章《今天的集體經濟主要不是搞生產，而是學會吃租》。吃什麼租？就是沒有製造業生產的窮鄉僻壤，珍貴的完整生態，即是內地所稱「山水田林湖草是一個完整的體系」，它們不可以被切割，不可以被拆散了隨便賣，例如把藏區大肆建廠，生態沒了，葡萄酒也不可有。
鄉村生態是經濟好資源。(新華社圖片)
「再舉個例子，福建一個沿海的灘塗，那裡最近興起了攝影產業，各地的攝影愛好者都跑到那裡去，那裡一張床一晚上是2000元，是怎麼回事？一張照片照的是一縷斜陽，灘塗上插的那種杆子和網，是潮漲潮落的時候捕獲小海鮮的，叫趕小海。過去那裡是第一產業，灘塗就是第一產業的收益，現在一下子從第一產業躍升為第三產業，攝影產業。」
中國有想像不同的生態主題是不透過煙囪賺錢的，如新疆日照成為太陽能資源，沙漠綠代變成耕地和飼養場，還有風水發電等。這都是科技加創新的綠色經濟，也是中國未來經濟的新引擎。
西方人的環境思維不外是素食、不用塑膠、少用電力等微絲細眼的事，歐洲國家一般幾百萬到最多幾千萬人口，何來有中國的綠色主題宏大想像力？一味抨擊中國還用筷子是不環保，我只可以這樣說︰「你識條鐵咩，最多咪識雙筷子」。
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