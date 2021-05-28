中國綠色經濟超出西方想像，你識條鐵咩！ | 博客文章

在西方眼中所願見的一個數字——中國溫室氣體排放量2019年佔全球的27%，排放量最大；美國佔11%，排行第二——中國又超越美國；說好中國争取2060年前實現碳零排放，有希望嗎？

美國榮鼎集團月初發表演算資料︰「中國的碳排放量30年來增長了兩倍多。」不過，以人均排放量方面，中國遠低於美國。有環保少女之稱，來自18歲瑞典的通貝里（Greta Thunberg）差不多同一時間配合報告，高調向中國挑機︰「除非中國徹底改變環保方針，否則我們無法解決氣候危機。」她一再強調的是「中國碳排放超過所有發達國家總和。」

習近平去年9月在聯合國大會表示：「中國將提高國家力度，採取更有效政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和（零排放）。」習近平又指出，新冠疫情啟動了我們，人類需要一場自我革命，加快行程綠色發展方式和生活方式。

一座世界工廠要熄火停工才可以「零排放」，中國可以做到嗎？中國近年全力投入智能汽車，智慧城市、AI物聯網建設，開發新能源、新材料，理論上可以大大幅減排，不過，中國過去的經濟模式是開發鄉村，建廠生產推動城市化，以GDP增長為目標，這樣的中國才可以成為目前世界第二經濟體，中國不排放，偌大一片經濟落後的地方和人口，如何爭取生活改善？西方不少人懷疑習近平開空頭支票。不過，中國未來30至50年的綠色經濟已經有了構思，請看以下的故事。 「我這次在藏區，無論是甘孜州還是昌都，跟當地幹部交流時都強調我的關注點，不同海拔高程的晝夜溫差，這種地理條件、氣候和降水，當地的物種品質跟平原之間的差別等。比如，他們生產一種葡萄酒，就是高原葡萄酒，是北緯30度的葡萄帶生產的高原葡萄，其實叫做高山葡萄，這種葡萄的糖份沉積大大高於平原地帶，因為晝夜溫差大，糖份、養份都很高。於是，海拔高度就成了它的題材，當地海拔是3411米，葡萄酒的名字就叫做3411 ，賣3411塊一瓶，走的就是高端路線。這意味著他們把空間資源變成了品牌資源，然後變成價格收益。」

西方人的環境思維不外是素食、不用塑膠、少用電力等微絲細眼的事，歐洲國家一般幾百萬到最多幾千萬人口，何來有中國的綠色主題宏大想像力？一味抨擊中國還用筷子是不環保，我只可以這樣說︰「你識條鐵咩，最多咪識雙筷子」。

“Esploratore. Appassionato di bacon. Social mediaholic. Introverso. Gamer. Studente esasperatamente umile.”