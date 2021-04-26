专家称人类面临“可怕的未来”：地球的状况比大多数人了解的要糟糕得多 – 警告! – cnBeta.COM

据外媒报道， 近日一些研究人员表示，地球的状况比大多数人所了解的要糟糕得多，除非尽快采取特别行动，否则人类将面临一个严峻的 “可怕的未来”。 来自斯坦福大学、加州大学洛杉矶分校和弗林德斯大学等机构的专家表示，在未来几十年里，生物多样性的丧失和气候变化的加速，加上无知和不作为，正在威胁着所有物种的生存，包括我们自己。

研究人员指出，世界领导人需要对我们的环境状况进行一次 “冷水浴”，既要计划又要行动，以避免一个可怕的未来。

研究主要作者、澳大利亚弗林德斯大学的Corey Bradshaw教授说，他和他的同事们以鲜明的形式总结了自然世界的状况，以帮助澄清人类困境的严重性。

“人类正在造成生物多样性的迅速丧失，随之而来的是地球支持复杂生命的能力。但是，尽管人类文明的结构不断受到侵蚀，主流却难以把握这种损失的规模。”Bradshaw教授说。“事实上，对生物圈及其所有生命体的威胁规模是如此之大，甚至连消息灵通的专家都难以把握。”

他表示：“这个问题由于无知和短期的自我利益而变得更加复杂，对财富和政治利益的追求阻碍了对生存至关重要的行动。”

斯坦福大学的Paul Ehrlich 教授表示，没有任何政治或经济体系，或领导层准备好处理预测的灾难，甚至没有能力采取这种行动。“阻止生物多样性的丧失在任何国家的优先事项中都排不上号，远远落后于就业、医疗保健、经济增长或货币稳定等其他问题。”

“虽然美国总统拜登在其上任后的第一个100天内就将美国重新纳入《巴黎协定》，这是一个积极的消息，但鉴于挑战的规模，这只是一个微不足道的姿态。”

“人类正在运行一个生态庞氏骗局，在这个骗局中，社会掠夺自然和子孙后代来支付今天的短期经济增长。”

“大多数经济体运作的基础是，现在的反击行动成本太高，在政治上不容易被接受。”Ehrlich 教授说：“再加上为保护短期利润而进行的虚假宣传，我们是否能及时做出所需的大规模改变，令人怀疑。”

加州大学洛杉矶分校的Dan Blumstein教授说，科学家们选择大胆地、无畏地发言，因为生命实际上取决于此。“我们所说的可能不受欢迎，而且确实令人害怕。但是，如果人类要了解我们在创造一个可持续的未来方面所面临的巨大挑战，我们就需要坦诚、准确和诚实。”

“如果没有政治意愿，没有切实的行动来支持我们所面临的问题的艰巨性，人类健康、财富和福祉所面临的额外压力将反过来削弱我们的政治能力，以减轻我们所依赖的地球生命支持系统的侵蚀。”

“人类的人口增长和消费继续升级，我们仍然更专注于扩大人类的事业，而不是设计和实施解决诸如生物多样性丧失等关键问题的方案。当我们完全理解生态恶化的影响时，已经太晚了。”

Blumstein教授总结说：“如果不充分认识和宣传问题的规模和所需解决方案的艰巨性，社会将无法实现哪怕是适度的可持续发展目标，灾难也必将随之而来。”

专家们说，他们的 “观点 “论文引用了150多项研究，试图清楚明确地概述生物多样性减少、大规模灭绝、气候破坏、地球毒化的未来可能趋势，所有这些都与人类消费和人口增长有关，以证明这些问题在未来几十年内几乎肯定会恶化，并在未来几个世纪内产生负面影响。它还解释了政治无能的影响，以及当前和计划中的行动对解决环境侵蚀的不祥规模的无效性。