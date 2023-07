200 imprenditrici riceveranno una formazione tecnica per migliorare la creazione di ricchezza

La Grand Africa Initiative (GAIN), un’organizzazione non governativa che dà potere ai giovani africani attraverso la formazione e l’empowerment, in collaborazione con Banca di sviluppo della Nigeria (DBN) PLC Hanno annunciato la seconda edizione della loro collaborazione per formare duecento giovani donne nigeriane in corsi di imprenditorialità.

Il corso, intitolato “GAIN Entrepreneurship Masterclass for Women”, che dovrebbe iniziare a luglio, secondo i partner, è progettato per fornire a giovani donne imprenditrici selezionate provenienti da tutto il paese le conoscenze e le competenze imprenditoriali per costruire e ampliare le loro attività per creare ricchezza e lavori.

La formazione riguarderà aree importanti tra cui ragionamento, legale, branding, marketing, comunicazione, contabilità, modellazione, tassazione, team building, struttura e altro ancora.

Descrivendo l’importanza dei corsi di perfezionamento nell’imprenditoria femminile, Tony Okbanshe, amministratore delegato di DNB, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa iniziativa che parla della nostra missione di fornire finanziamenti sostenibili, rafforzare la capacità delle MPMI nigeriane e fornire anche garanzie di credito. L’iniziativa è diventata GAIN è essenziale per raggiungere quante più donne possibile sfruttando la tecnologia e promuovendo l’uguaglianza di genere. Alla fine di questo esercizio.

Ha aggiunto che la partnership spera anche di vedere donne più emancipate creare opportunità per uno sviluppo socio-economico sostenibile.

Parlando della partnership, Jerry Momoh, Head of Programs and Partnerships di GAIN, ha dichiarato: “Siamo lieti di avere il supporto di DBN mentre continuiamo a dare potere alle donne per costruire imprese sostenibili. Questa formazione prepara le donne a svilupparsi, consente loro di crescere loro attività e fornisce loro le conoscenze per creare ricchezza e posti di lavoro costruendo imprese fiorenti”.

Crediamo fermamente che l’imprenditorialità sia un potente strumento per l’empowerment economico e l’inclusione di genere. In GAIN, ci impegniamo a sostenere le donne e i giovani, in generale, per liberare il loro potenziale e contribuire in modo significativo allo sviluppo economico della Nigeria”.

Secondo Momoh, il programma è in linea con l’emancipazione delle donne, che è uno degli obiettivi principali dell’azienda.

Ha detto: “Il programma si rivolge a donne selezionate provenienti da tutta la Nigeria che beneficeranno di un gruppo di esperti in vari aspetti del business. Possono partecipare al programma donne con un’idea imprenditoriale o un’idea imprenditoriale, di età compresa tra 22 e 45 anni, con un interesse dimostrato per il business e l’accesso a Internet, dispositivi abilitati a Internet ed elettricità per partecipare al programma GAIN Entrepreneurship Masterclass for Women (Nigeria) “L’apertura del bando è prevista per il 4 luglio 2023. Il sei- Il programma settimanale includerà sessioni di coaching e tutoraggio che si terranno virtualmente”.