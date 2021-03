โป๊ปฟรานซิส เรียกร้อง กองทัพเมียนมา ยุติปราบปราม ปชช.-วอนนานาชาติช่วย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ยุติปราบปราม ชาวเมียนมา พร้อมขอให้นานาชาติช่วยเหลือประชาชนเมียนมา

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.64 หลังจากมีการรายงานข่าวสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศเมียนมา ในสถานการณ์การลุกฮือของประชาชนทั่วประเทศที่เดินขบวนต่อต้านการยึดอำนาจของกองทัพ นำไปสู่การปราบปรามด้วยกระสุนจริงจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและมีประชาชนถูกควบคุมตัวมากกว่า 1,000 คน ไม่เว้นแม้แต่นักข่าวชาวต่างชาติ ก็ถูกควบคุมตัวเช่นกัน

โดยปกติแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส หรือ โป๊ปฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ทรงติดตามประเด็นทางสังคมและเทศนาเรื่องสันติภาพ ต่อต้านความเกลียดชังและความขัดแย้งอยู่เป็นประจำ หลังจากทราบถึงการรายงานข่าวสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศเมียนมา จึงทำให้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงโพสต์ ทวิตเตอร์ ผ่านบัญชีทางการ เพื่อแสดงความกังวลพระทัยและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ยุติการปราบปรามประชาชน โดยมีข้อความดังนี้

โดยแปลความได้ว่า “ข่าวที่น่าเศร้าเกี่ยวกับการปะทะนองเลือดและการเสียชีวิต ถูกส่งมาถึงเราจากเมียนมา ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการเจรจาแทนการปราบปราม และขอให้ประชาคมระหว่างประเทศช่วยทำให้มั่นใจว่าความใฝ่ฝันของชาวเมียนมา ไม่ถูกทำลายลง”