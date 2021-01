Verso uno scambio Dzeko-Sanchez? Malcuit va alla Fiorentina, El Shaarawy torna finalmente alla Roma

È ufficiale :

– La Juventus ha ufficializzato l’arrivo del Nicolò Rovella ! Il 19enne centrocampista non arriverà subito al club, è stato subito ceduto in prestito al suo ex club, il Genoa. Manolo Portanova e Elia Petrelli lasciano il club della Vecchia Signora per unirsi ai ranghi di Genova. Un’altra mossa dalla parte del campione in carica, Marley ake arriva dall’OM contro un momento di 8 milioni di euro, intanto Franco Tongya ha fatto il contrario, anche per la somma di 8 milioni di euro!

– Kevin malcuit rinasce! Pochissimo utilizzato da Gennaro Gattuso al Napoli in questa stagione, il destro è stato ceduto fino a fine stagione alla Fiorentina! Il 29enne verrà sostituito digitalmente Pol Lirola, a sinistra per OM.

– Samuel Di Carmine si unisce a Crotone! L’attaccante viene ceduto in prestito dall’Hellas al club promosso, fino alla fine della stagione! L’italiano è apparso in 11 partite di Serie A in questa stagione, ma non ha ancora agitato la rete avversaria.

Le cose si stanno surriscaldando:

– È la voce che ha acceso la giornata di giovedì in Italia, l’AS Roma avrebbe proposto uno scambio all’Inter, uno scambio riguardante Edin dzeko a Alexis Sanchez ! Freddo da diversi giorni con Paulo Fonseca, il capitano del club romano non sembra più essere il benvenuto nella squadra portoghese. Resta da vedere se i due club riusciranno a raggiungere un accordo definitivo …

– Stephan El Shaarawy finalmente potrà tornare all’AS Roma! Messo in isolamento per diversi giorni, il nazionale italiano si sottoporrà alla visita medica con il club questo venerdì, prima di firmare il contratto.

– M’Baye Niang è sul punto di tornare in Serie A. L’attaccante del Rennes sarà ceduto in prestito al Genoa fino a giugno, con opzione di acquisto di circa 10 milioni di euro. Questo arrivo dovrebbe consentire al club di sostituire Gianluca Scamacca, sta per essere richiamato dal suo club, il Sassuolo.

– In prestito dal Cagliari allo Spezia la scorsa estate, Alessandro Deiola tornerà in Sardegna. Il centrocampista ha lasciato giovedì il club, diretto al Cagliari.

– Attualmente in prestito dal Napoli al Cagliari, Adam Ouna |ha giocato solo 10 partite in tutte le competizioni. E la sua situazione potrebbe cambiare per la seconda parte della stagione. L’esterno, infatti, potrebbe lasciare la Sardegna per andare direttamente al Crotone, sotto forma di nuovo prestito!

– Il Torino vorrebbe rafforzarsi nel settore offensivo. I leader in particolare hanno preso di mira l’attacco al Maccabi Tel Aviv, Yonatan Cohen. L’attaccante 24 ore ha segnato 9 gol in 16 partite di campionato. Il club israeliano pretenderebbe la somma di 3 milioni di euro contro il suo giocatore.

– Sul dossier avanzano anche i vertici del Torino Rolando Mandragora. Il centrocampista dell’Udinese tornerà al Torino (passato per la Juventus), sotto forma di prestito di 18 mesi. L’agente del giocatore ha incontrato giovedì la capolista torinese per far avanzare la pratica.