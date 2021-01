Ecco le città più sicure (e meno sicure) del mondo nel 2021 – Edizione serale Ouest-France

Di Julie-Solveig SAINT-GERMES

Il database partecipativo numbeis ha svelato il 26 gennaio 2021 la sua nuova classifica delle città più sicure del mondo. Se gli Emirati Arabi Uniti possono vantarsi di essere sul primo gradino del podio, la Francia, fa registrare punteggi pessimi.

Il grande database partecipativo su città e paesi del mondo numbeis appena pubblicato la sua nuova classificazione delle città più sicure del pianeta. Come negli anni precedenti, è grazie al contributo dei suoi utenti (563.091 quest’anno) che numbeis è stato in grado di stimare il livello complessivo di criminalità in una determinata area.

Assegnando un indice di sicurezza su 100, il sito ha potuto quindi costituire uno strumento di confronto. Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, è al primo posto per il quinto anno consecutivo, mentre le città francesi registrano punteggi pessimi.

Tre città degli Emirati Arabi Uniti in testa

Ecco le prime 10 città più sicure al mondo secondo numbeis : Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Doha (Qatar), Taipei (Taiwan), Quebec (Canada), Zurigo (Svizzero), Sharjah (Emirati Arabi Uniti), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Eskisehir (Tacchino), Monaco (Germania) e Trieste (Italia), con un indice di sicurezza compreso tra 88,46 per il primo e 81,85 per il decimo.

All’altra estremità della classifica troviamo le città di Rio de Janeiro (Brasile), Fortezza (Brasile), Native (Brasile), Pietermaritzburg (Sud Africa), San Pedro Sula (Honduras), Johannesburg (Sud Africa), Durban (Sud Africa), Pretoria (Sud Africa), Port Moresby (Papua Nuova Guinea) e Caracas (Venezuela), con un indice di sicurezza compreso tra 22,48 e 15,32 su 100.

Panoramica della classifica delle città più sicure e meno sicure del mondo. (Foto: Screenshot / Numbeo)

Secondo la rivista Geo, “La città di Caracas, che si colloca al primo posto tra le città con il più alto tasso di criminalità, è considerata da anni la città più violenta del mondo”.

Marsiglia, la città meno sicura della Francia

Per quanto riguarda la Francia, devi scendere “Nel profondo della classifica” per trovare finalmente la prima città in Francia. Posizionandosi al 194e legalmente, Piacevole sembra essere la città più sicura della Francia con un indice di sicurezza di soli 59 su 100.

Molto indietro, poi troviamo Bordeaux a 221e posto (indice di 56 su 100), Lione è 239e (54), Tolosa 247e (53), Piccolo 200e (50) e Grenoble 296 ° (48).

Parigi, la capitale, prende il 312e posto (indice di 46 su 100), proprio di fronte Nantes, 313e (44). Secondo numbeis, Marsiglia sembra essere la città meno sicura della Francia, con un indice di sicurezza di 41.

Secondo Geo, se Nizza può affermare di essere la città più sicura della Francia, è essenzialmente perché lo è “In prima linea nella tecnologia di sicurezza ed è stata una città pilota del progetto SafeCity lanciato nel 2018 dal 2018”.

Infine, nota che in Europa sono le città di Zurigo (Svizzero), Monaco (Germania), Trieste (Italia), Berna (Svizzera) e Maribor (Slovenia) che ha vinto la coppa, con indici di sicurezza compresi tra 83,60 per lo Zurigo e 80,44 per Maribor.