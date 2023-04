vero o falso. L’innalzamento del livello del mare è fantascienza?

franceinfo

Ai microfoni di Radio Sud, l’ingegner Christian Girondo stima che “non c’è molto innalzamento del livello del mare”. Questa affermazione è corretta? elementi di risposta.

L’innalzamento del livello del mare è un’invenzione fantascientifica del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici? L’ingegner Christian Girondo ha sottolineato ai microfoni di Radio Sud: “Questo aumento dell’acqua di mare è di circa 2 mm all’anno. […] Non c’è alto mare.La cifra di 2 mm all’anno, pubblicata dall’Intergovernmental Panel on Climate Change, è corretta e si riferisce al periodo dal 1900 al 2018. Quello che questo scettico ingegnere del clima dimentica di dire è che in 30 anni il livello del mare è salito di circa 4 mm all’anno. .

Altezza di 12 mm a 30 anni

Gonéri Le Cozannet, ricercatore del BRGM e coautore del sesto rapporto IPCC, spiega: “È associato allo scioglimento di Goeland […]iniziato dall’inizio degli anni 2000, il che significa che oggi abbiamo 4 mm all’anno e più di 2 mm all’anno.“Negli ultimi 30 anni, gli oceani sono aumentati di 12 mm. E questa accelerazione accelererà. Il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici sta prendendo in considerazione diversi scenari. Se il globo si riscalda di 1,5°C, gli oceani si innalzeranno di circa 44 cm. Lo scenario di aumento di 81 cm in Francia è una gran parte delle coste che saranno interessate da questi fenomeni immersione ed erosione. Quindi è difficile dire che l’innalzamento del livello dell’acqua non avrà alcun effetto.